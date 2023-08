El gremio médico de El Salvador está siendo ignorado: Roberto Montoya

Alma Vilches

El Colegio Médico aseguró que todos los esfuerzos por establecer un diálogo, con respeto y mesura, de forma pública y por intermedio de instituciones y personas muy respetables, no han dado frutos, y sólo se ha tenido como respuesta un muro de silencio.

“El gremio médico de El Salvador está siendo ignorado, no hemos tenido respuesta seguramente porque no se había abierto la vía por parte de la administración superior, en este caso el presidente de la República, quien respondió a un tuit publicado por una asociación de médicos, sin embargo esa referencia no tiene ninguna base legal con nosotros ”, afirmó el presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya.

El dirigente gremial aclaró que no han contemplado llamar a una huelga, el gremio médico considera que el diálogo es la forma civilizada de resolver y mejorar el sistema de salud de El Salvador; aunque este 24 de agosto se cumplen los 10 días hábiles que otorga la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), para que el MINSAL responda al Colegio Médico la solicitud de diálogo presentada el 10 de agosto en el despacho del ministro de Salud.

“Las relaciones por nuestra parte están abiertas, pero por la parte gubernamental todavía no hay respuesta, pareciera que no hay libertad de las autoridades para actuar, nosotros como Colegio Médico no hemos estado hablando de salarios, hemos hablado de honestidad, legalidad y solucionar los problemas de salud en el país”, enfatizó Montoya.

El galeno sostuvo que el personal de salud en todos los niveles está sometidos a una amenaza constante, de acuerdo a lo expresado por colegas, quienes reciben instrucciones de las autoridades de los hospitales que no deben hablar sobre algún insumo, medicamento, equipo o tecnología faltante, si lo hacen serán despedidos.

Ricardo Franco, vicepresidente del Colegio Médico, reiteró en la falta de voluntad de diálogo de parte del Ministerio de Salud acerca de la crisis en el sector, así como las medidas dilatorias e ilusionistas con las que pretenden tapar la situación de carencias tanto de personal como de equipos, insumos y medicamentos, y la poca efectividad en el manejo de todos los niveles de atención de salud.

Franco denunció que las acciones de despidos a estudiantes de medicina en los niveles de internado rotatorio y residentado no han seguido los procesos bajo el marco jurídico establecido en la Constitución de la República y Ley Especial para la Regulación de las Prácticas Clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, año social, médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización.

“Nuestra posición ha sido clara, alejada de objetivos de política partidaria, los insultos y calumnias que nos dedican no invalida la verdad y justicia de nuestros planteamientos. ¿Cuál es el temor al diálogo en favor de la salud del pueblo salvadoreño?”, preguntó Franco.