El FMLN cumplió ofrecimiento electoral

Pese a que no se retomó, ni periodísticamente ni como tema de campaña, el FMLN había anunciado que sus diputados electos iban a renunciar a varios beneficios en la Asamblea de larga data, como el “bono” de 14 salarios que viene desde 1998.

Desde los años 90, por cierto, el complemento que reciben los jefes de fracción y directivos del FMLN, se recoge para financiar becas de familias de escasos recursos, es decir, no lo utilizan para beneficio personal.

Es así, porque cuando el FMLN dio la lucha en aquellos años, los diputados de derecha se vinieron en contra, y no había medio de comunicación alguno, salvo excepciones, que apoyaran al FMLN a disminuir salarios en el congreso y en otras instancias de Gobierno.

Es más, los analistas de los medios de comunicación y los políticos de ARENA justificaban que los sueldos deberían ser altos porque algunos, incluso, renunciaban a sus labores empresariales “para servirle al país”.

Con la llegada de los gobiernos del FMLN, esos analistas de los medios que antes defendían los “buenos salarios” se dieron cuenta que no era correcto y entonces comenzaron a denigrar hasta de los beneficios hospitalarios, entre otros. Todo esto generó un descontento en la población, lo que se denotaba en las encuestas.

Por eso es que el FMLN se comprometió a renunciar a los beneficios en el legislativo.

A mediados de la semana pasada, fue la misma Nidia Díaz, la futura jefa de fracción del FMLN, la que anunció que el nuevo grupo parlamentario del FMLN iba a renunciar al bono y al seguro médico, que si bien no se ha entregado en el último año y medio, no por renunciar al mismo, sino porque no ha habido acuerdo monetario entre la aseguradora y el Parlamento.

Más tarde, la aún jefa de fracción del FMLN Norma Guevara anunció también que los diputados de la actual fracción legislativa del partido de izquierda también renunciarían a la parte del bono que les correspondería de los cuatro meses, correspondiente al presente año.

Eso sí, tanto Nidia como Norma Guevara dejaron en claro que el beneficio sí les toca por derecho a los empleados de la Asamblea Legislativa.

El FMLN ha actuado diferente al resto de fracciones legislativas, no obstante, esto no se resalta en las noticias de los medios de comunicación nacionales.