EL FMLN COMO ORGANIZACIÓN POLITICA HA SUFRIDO GRANDES DERROTAS Y DOS GRANDES VICTORIAS

En el 2019 ante la derrota del FMLN que postuló a Hugo Martínez frente a Bukele, ese grupo liderado por Oscar Ortiz pidieron la renuncia de la dirección del FMLN y terminaron aceptando y renunciando Lorena Peña, Norma Guevara, Nidia Díaz, Medardo González (Secretario General) y otros más, menos Oscar Ortiz, quien se postuló a la Secretaría General y se convirtió hasta hoy en el Secretario General y líder más destacado del FMLN.





Hoy el FMLN, con Oscar Ortiz como Secretario General, obtiene 203,000 votos para las presidenciales, 47% menos que en 2019 y 75% menos de los que sacó Schafik.





Además, queda con 0 diputados y muy probablemente con 0 alcaldías, sin embargo, hoy no pasa nada y es cuando durante esta administración del Consejo Ejecutivo o Dirección General que se ha obtenido el peor fracaso de la existencia del partido, por lo tanto es hoy cuando en un acto de honestidad deben renunciar en su totalidad este Consejo Ejecutivo, pero no hay voces críticas y aunque no las hayan en honor a su exigencia realizada ante el fracaso de 2019 hoy ellos sin que se les pida deben poner su renuncia de carácter irrevocable, pero por el contrario la dirección festeja que el partido es la segunda fuerza política del país; se muestran satisfechos de mantener la legalidad, como si esas fueran las metas y aseverando que el FMLN no es un partido político electorero.





La crisis interna del FMLN como la externa se perfila a profundizarse y quizá hoy si está al borde de su presencia significante dentro del espectro político del país o ser sujeto de que ante su insignificancia política surja una nueva fuerza de izquierda que logre superar al FMLN actual.





