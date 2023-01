El Estado fortalece las AFPs con la reforma de pensiones: César Villalona

Rebeca Henríquez

El economista, César Villalona, criticó la reforma al Sistema de Pensiones aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa, en el programa Encuentro con Julio Villagran de TVX, y aseguró que la misma tiene muchas “imperfecciones”. No tuvo un estudio actuarial y no es integral como afirmó el oficialismo, por lo que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) aumentarán sus ganancias tras las reformas.

“El ministro de Hacienda dice que van a subir la mínima a $400 pero el art. 114 dice que sigue en $304, la ley que ya se aprobó, que está en el Diario Oficial, establece que la pensión mínima sigue en $304. Hay una contradicción en lo que se dice en la TV y en lo que está en la ley. Si la aumenta en un 30%, llega a $396, ¿de dónde va a salir ese dinero? De la cuenta solidaria”, externó Villalona.

“Las AFPs van a ganar más, y las empresas de seguro mantienen el negocio porque la va a contratar el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), ya no la va a contratar la AFP y sale la cuenta solidaria. De manera que el negocio privado se mantiene. Esta ley que se ha aprobado no tiene nada de integral, no aumenta la cobertura porque es un tema de mercado laboral, no resuelve el sistema financiero del Gobierno, al contrario, lo agrava», agregó.