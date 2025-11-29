El antiguo Mercado de Santa Tecla

Compartir

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

En la vox populi salvadoreña suele expresarse de manera sarcástica que un lugar donde se trata a la persona con delicadeza, es en los mercados o centros de abasto de nuestro país, por aquello de ¡que va a querer amor! o ¡que quiere mi cielo!

Los mercados, plazas o central de abastos, son un universo aparte con sus propias características en la que se combina el bullicio, la algarabía, olores y sabores, situaciones pintorescas, así como regateos de precios entre clientes y proveedores.

En tal sentido, Santa Tecla no es la excepción, por lo que en esta ocasión evocaremos al antiguo mercado del municipio, del que no existe mayor información, por lo que se dará un esbozo del mismo que lo hizo diferente a otros.

De acuerdo con don Ernesto Rivas Gallont (+), en su obra “Santa Tecla su historia y los cuentos” se refiere a que el gobierno municipal de 1887, en sesión del 1 de abril de dicho año, designó por petición de la Gobernación el punto en que había de existir la plaza del mercado; por lo que el alcalde de ese tiempo Dr. Manuel Gallardo, fue autorizado a dar cumplimiento a dicho acuerdo, procurando que “el mercado quede en el propio centro de la plaza y a igual distancia de todos los portales, para que ninguno de los dueños de ésta se crea especialmente favorecido o perjudicado por el acuerdo”.

Según investigación realizada por estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado, la construcción del primer mercado de Santa Tecla fue entre 1904 a 1905, sobre la manzana oriente de lo que originalmente sería la plaza de Armas.

Años más tarde, se realizaron ampliaciones al mismo, lo que hace suponer que esto se desarrolló de acuerdo con el extinto frontón de la entrada sur oriente en el año 1930, según fotografías que circulan en redes sociales.

De acuerdo con Rivas Gallont (+), dicho centro de abasto se desarrolló por ambas partes de la calle para crear la repartición urbana que se conoce actualmente, por medio de la construcción de portales que circundan dicha plaza.

Durante sus 89 años de existencia el mercado tecleño lidió con incendios y terremotos, manteniendo en gran parte su arquitectura original; en 1994 fue demolido bajo la administración del exalcalde Ovidio Palomo (+), y construidas sus nuevas instalaciones a inicios del año 2000 por el Concejo Municipal de ese entonces.

Hoy solo quedan gratos momentos vividos en su interior, en aquellos reducidos y oscuros pasillos sorteando a mecapaleros con pesados bultos sobre sus espaldas o el ensordecedor grito de ¡permiso que va caliente!

¡Recordar es volver a vivir!

