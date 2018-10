Educación declara libre de analfabetismo a San Juan Nonualco

@DiarioCoLatino

En este municipio se atendió a 481 personas (63.62% mujeres y un 36.38% hombres) a través de los círculos de estudio del Programa Nacional de Alfabetización (PNA), con el apoyo de 198 voluntarios, en su mayoría estudiantes de tercer ciclo y educación media.

Esta distinción sitúa a este municipio como la decimoquinta localidad del departamento en recibirla y “como el municipio 104 de todo el país que declaramos libre de analfabetismo, es una alegría”, dijo la gerente de Alfabetización Dalila Clímaco.

José Hernández, de 48 años, fue uno de los asociados alfabetizados y fue atendido durante nueve meses por un estudiante universitario, “gracias por este proceso, yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela debido al conflicto armado, me siento feliz de haber formado parte de este programa, gracias a Dios he aprendido y gracias a mi alfabetizador que me motivaba a seguir adelante”.

En el departamento de La Paz, de los 22 municipios que lo constituyen, 15 han izado la bandera de la alfabetización. Estos son: Mercedes La Ceiba, San Emigdio, San Juan Tepezontes, Jerusalén, San Miguel Tepezontes, Tapalhuaca, San Antonio Masahuat, Cuyultitán, Paraíso de Osorio, San Pedro Nonualco, San Rafael Obrajuelo, San Pedro Masahuat, Santa María Ostuma y San Juan Talpa, a los que se sumó San Juan Nonualco.

Se estima que en los próximos días los municipios de El Rosario, San Luis La Herradura, Santiago Nonualco y San Luis Talpa, serán declarados libres de analfabetismo; esto permitirá que se convierta en el primer departamento de El Salvador “libre de analfabetismo”.

Datos del Ministerio de Educación (MINED) indican que en lo que va del año, en esta zona del país, se atendieron a un mil 64 jóvenes y adultos con la ayuda de 519 alfabetizadores voluntarios y, entre 2008 y 2017, unas 15 mil 683 personas aprendieron a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas con el apoyo de 3 mil 860 voluntarios.

Este año ha sido denominado por el Presidente Salvador Sánchez Cerén como el “Año de la Alfabetización”. En ese marco se impulsa la campaña #ElSalvadorAlfabetizado ¡Es posible!, que en su primera fase atendió, entre enero y julio, a 23 mil 991 personas en 160 municipios (el 67% son mujeres y el 33% son hombres).

Con la segunda fase que se desarrolla de agosto a diciembre se prevé atenderá a 58 mil personas.