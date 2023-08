Dr. Gerardo Godoy In Memoriam

César Ramírez

Fragmento: “Nace en León, Nicaragua, el 20 de abril de 1931. En la niñez y parte de la juventud, la familia sufre la represión de la dictadura militar y persecución política de su padre Virgilio Godoy (médico), quién había participado en la gesta de Sandino y en acciones de la juventud estudiantil de la época contra la dictadura y la intervención extranjera. Su madre, Juana Reyes fue ejemplo de constancia y ternura. Es el segundo de siete hermanos. Culmina los estudios de bachillerato en el Instituto Ramírez Goyena de Managua en 1950, trasladándose a El Salvador, en donde, en junio de 1959 obtiene el título de Doctor en Medicina. En 1961 participa en el Biochemistry Training Program del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Tulane, en New Orleans, EEUU, y en junio de 1964 obtiene el grado académico de Master of Arts, en el Departamento de Microbiología, Departamento de Graduados en Arte y Ciencias, Duke University Medical Center, NC, EEUU, como becario de la Fundación Rockefeller. En noviembre de 1972, pocos meses después de que la Universidad de El Salvador fuera ocupada y clausurada militarmente, es contactado por la Universidad de Oriente, haciéndose cargo de la reestructuración y jefatura del Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Medicina, Núcleo Bolívar, en Ciudad Bolívar… ”

(…) “Fue miembro Honorífico de la Lambda Tau Medical Technology Society, Nort Carolina University, NC, EEUU; Consultor de Microbiología y Medicina Tropical, International Tropical Medicine Program, Louisiana State University (LSU) Medical Center, LA, EEUU; Mención especial premio Arnoldo Gabaldón, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), Caracas; Visiting Professor of Medicine, Clinical immunology Section Departamento of Medicine, Tulane University Medical Center, New Orleans, LA, EEUU; Honor al Mérito en el Trabajo, Ministerio del Trabajo, Caracas; Condecoración Orden General Thomas de Heres, en Primera Clase, Consejo del Municipio de Heres, Ciudad Bolívar; Profesor Meritorio de Nivel III, Comisión Nacional para el Reconocimiento de Méritos a los profesores de Universidades Nacionales (CONABA); Miembro del Programa de Promoción al Investigador (PPI); Premio Estímulo al Investigador (PEI); Reconocimiento de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente, por contribuciones al fortalecimiento académico de la Universidad, entre otros. Profesor Titular, jubilado desde hace varios años, miembro de la American Society for Microbiology, American Society for Tropical Medicine and Higiene, Sociedad Parasitológica Venezolana y de la Sociedad Venezolana de Microbiología…” 1

Le conocí en la década de los años ochenta en la Ciudad de México por la pertenencia al Movimiento Nacional Revolucionario que era dirigido por el Dr. Guillermo Manuel Ungo y Héctor Oquelí; eran años de exilio y mucho sufrimiento provocado por la guerra civil.

A partir de esos años todo fue una vorágine de acontecimiento sociales que culminó con los Acuerdos de Paz de 1992.

Muchas situaciones del MNR están descritas con precisión en el libro: Memorias de mi lucha revolucionaria: Historia del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) escrito por el Ingeniero Hugo Navarrete.

La vida política de ese partido culminó por su fracaso electoral, los motivos fueron muchos, que ahora son conocidos.

No obstante, la amistad entre antiguos miembros MNR continuó, porque los ideales humanitarios, solidaridad, democracia etc. permanecen intactos, así compartimos la visión del momento actual puesto que siempre es necesario discutir el futuro de nuestra sociedad; en las pequeñas charlas adelantamos escenarios posibles, ese es el margen de probabilidades que afectan (benefician) a las poblaciones, la lógica teórica de las leyes y principios históricos, son el parámetro del rumbo nacional, reflejado en el desarrollo humano.

Extrañaremos a nuestro amigo Gerardo Godoy, quién explicaba todo, cordial, ameno, reseñaba nombres y datos, fechas y eventos… con mucho orgullo guardamos su memoria de ese compañero del MNR que conservaremos en nuestra memoria el resto de nuestra vida… fue un privilegio su amistad. Hasta Pronto Gerardo.

1 Fuente bibliográfica: “Biografía elaborada por Clemencia Medrano” ¿04ABR013?.

Nota: En la fotografía de: David Mena, Francisco Marroquín, Francisco Lazo, César Ramírez, Gerardo Godoy