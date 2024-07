Donald Trump menosprecia plan de seguridad de Bukele

Oscar Venancio Ramírez

Red Informativa Litoral

El candidato republicano a la presidencia de EEUU Donal Trump arremetió anoche contra el presidente Nayib Bukele al señalar que la inseguridad está bajando en #ElSalvador porque Bukele está enviando a los criminales más peligrosos a Estados Unidos.

En su discurso de aceptación a la nominación a la candidatura presidencial realizado en Milwaukee, Trump afirmó que la criminalidad en Estados Unidos crece porque otros países envían a sus delincuentes.

Los homicidios y demás tipos de delitos han aumentado en Estados Unidos porque los delincuentes de otros países son enviados a este país y entran a través de la frontera, añadiendo que la criminalidad baja en sudamerica a consecuencia de esto.

Particularmente, habló de El Salvador, gobernada por Nayib Bukele, y de Venezuela, bajo el mandato de Nicolás Maduro, que deberían tener bajos niveles de delincuencia, según Trump.

«El presidente de este país que me gusta mucho, su criminalidad está bajando, dice que está actuando, pero está enviando estos traficantes de drogas, él no lo dice, él trata de convencer a todos de que está haciendo un trabajo maravilloso. (…) En El Salvador, los homicidios han bajado el 70%», comentó el ex presidente.

La abogada Ruth Eleonora Lòpez reaccionó al discurso de Trump indicando que ha puesto el dedo en el tema del pacto del gobierno con las pandillas:

Mientras unos pandilleros llegan a EEUU porque son sacados de las cárceles otros no son extraditados, escribió en su cuenta X.

El tuitero Jorge Arturo Colorado dijo Hoy no va a dormir aquel, gran depresión que le va a agarrar porque sí algo le duele es quedar mal con la ultra derecha fascistas gringa.

Uyyyy mucho que pensar sobre cómo tratará Trump a Latinoamérica después de lo que dijo esta noche en su discurso de 1:32 minutos …entre otras , acusando a @nayibbukele de enviar a todos los criminales a EE.UU. Venezuela , México …, escribiò la periodista de la cadena CNN Gabriela Frías.

Otros opinaron que Trump, acaba de menospreciar la publicidad de Bukele. Dijo que al revisar bien lo que hace con la seguridad, es una estafa de la que intenta convencer a todo el mundo que es una solución, pero no lo es.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...