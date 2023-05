Doctoras piden disculpas por publicaciones en el contexto de la tragedia del Cuscatlán

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Las doctoras Beatriz Monteagudo, Paola García y Angélica Ferrer pidieron disculpas públicas a la población ante los medios de comunicación tras emitir comentarios mostrando inconformidad en redes sociales sobre la tragedia en el estadio Cuscatlán la noche del sábado 20 de mayo, luego que una estampida humana que dejó a 12 personas fallecidas y centenares de lesionados.

El presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya, sostuvo que si bien las doctoras se equivocaron al quejarse en redes sociales, pero, estas no pueden interpretarse como falta de vocación, ni compromiso con la población.

Las doctoras involucradas estuvieron en la conferencia de prensa y pidieron disculpas por los comentarios vertidos.

Beatriz Monteagudo, una de las involucradas, dijo que se encontraba rotando en la clínica médica del Hospital Rosales: “El sábado publiqué un tuit a eso de las 9:40 p.m. el cual se descontextualizó, se sacó por completo de contexto. Debo aclarar que en ningún punto tuve contactos con pacientes que vinieran de la tragedia que había sucedido en el hospital, pero de igual manera me disculpo si en algún momento mi tweet ocasionó algún tipo de daño a alguien o hizo sentir mal a alguien. Simplemente yo hacía ver que mi turno había sido agotador. Mi turno había sido en un servicio de los más agotadores del hospital”.

“En ningún momento le negué la intención a alguien. Yo estuve al tanto de los pacientes que estaban bajo mi cuidado en ese momento. En ningún momento quise que pareciera que yo le negué la atención a alguien. Mi cargo en sí, es interno, actualmente soy estudiante (de 7 año de medicina) y en este momento solo quiero seguir con mi carrera por la que he luchado tantos años”, agregó.

Beatriz expresó la noche del sábado que era mal día para estar de turno, “en ningún momento hice alusión al partido”.

Paola García, médica residente quirúrgico del ISSS fue otra de las que se expresó en redes, dijo que al momento de publicar el tweet “no tenía conocimiento de que había decesos y realmente no pensé que la situación era de tal magnitud y que mi comentario iba a viralizarse de tal manera”. La médica aclaró que nunca ha renunciado, maltratado o negado brindarle atención a ningún paciente de la institución y que siempre “lo he realizado con dedicación calidad y calidez humana”.

“Reitero mis condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia y externo a la población, a los pacientes de la institución y a los directores de la misma una disculpa por todo lo que se pudo haber interpretado a partir de mi comentario”.

Ángela Ferrer, residente de tercer año de cirugía general, dijo que la noche del sábado se desempeñaba como residente de mayor jerarquía de cirugía general en la emergencia del Hospital Rosales, “ese día durante la noche, recibí la llamada de un amigo que me comentaba que había disturbios en el estadio Cuscatlán y que estuviera preparada para atender lesionados”.

El servicio de emergencia del Rosales “se encontraba ya con una alta demanda de pacientes, alrededor de 20 enfermos en estado crítico, muchos de ellos necesitando intervención quirúrgica. La atención de los enfermos ya presentes en la emergencia desde antes de los disturbios, exigía de todos los médicos del área de cirugía, un gran esfuerzo y dedicación, relató la doctora residente.

“La empatía y dedicación por los pacientes son la razón de ser de la carrera de medicina y la mía propia, por lo que la noticia de los incidentes en el estadio, me provocó angustia y estrés por los pacientes que podríamos recibir además de los que ya tratábamos”, informó Ferrer.

“Ante situaciones como esta esperamos atender personas heridas, en ataque de pánico, debiendo movilizarme para coordinar a mis colegas. Razón por la cual decidí expresarme en una red social antes de conocer la magnitud del evento, puesto que nunca había sucedido en la historia del fútbol del país una tragedia de esas dimensiones”, agregó Angélica Ferrer.

Aclaró que en ningún momento su publicación fue con afán de lamentarse por hacer su trabajo, “nunca quise mostrarme sin empatía y menos quise decir que me negaba a atender pacientes”.

El presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya, reiteró que “en ningún momento las doctoras han dicho –no quiero ver pacientes-, -no quiero atender a nadie-, -me voy a esconder para no trabajar-“. En síntesis, las doctoras no se negaron a atender pacientes; sino que expresaron su estado de ánimo, y ya que, por ser jóvenes, tienden a estar sumergidas en las redes sociales

El Colegio Médico exigió que se respete la integridad física, moral, emocional y laboral de las médicas y estudiantes de medicina señaladas por las autoridades. Pidieron que las doctoras fueran reinstaladas a sus funciones institucionales a la brevedad posible, ya que se encuentran suspendidas actualmente.