Docentes y estudiantes denuncian supuestos actos vandálicos en UES 

El Colectivo de Académicos de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas denuncian que el Decano Mauricio Lovo es el posible responsable de los actos perpetrados por “matones armados” en la UES el pasado fin de semana.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El colectivo de Académicos de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador acompañó la lucha de los estudiantes, quienes el pasado fin de semana sufrió un ataque de parte de supuestos “matones” que bajo amenazas y con armas se mantuvieron en los alrededores de la Asociación estudiantil de dicha facultad.

Los hechos ocurrieron entre la noche del viernes 18 y la madrugada del 19 de octubre, cuando aproximadamente a la media noche este grupo de personas a los que el colectivo denomina “Matones alcoholizados”, mantuvieron encerrados a los estudiantes en las instalaciones de la Asociación, cuyos candidatos estudiantiles salieron electos en las recientes elecciones para la Junta Directiva de la Facultad.

Kevin Serrano, uno de los estudiantes electos, aseguró que las personas armadas mantuvieron aterrorizados a los estudiantes, que en su mayoría eran mujeres. Los atacantes irrumpieron en las instalaciones de la Escuela de Biología.

“Nos estamos pronunciando junto a los docentes nuestro total repudio y desacuerdo que está tomando el decano Mauricio Lovo, esas acciones de violencia y terrorismo.

Serrano aseguró que como representación estudiantil electa no se les ha entregado las credenciales ni hay fecha de juramentación para asumir el cargo, sin embargo, el decanato no se pronuncia ni les informa nada, lo que ha generado la sospecha de que no habrá juramentación.

Ante esta situación el colectivo de académicos se solidarizó con los estudiantes, con una concentración frente a la Escuela de Biología, desde donde enviaron un mensaje a las autoridades de la Universidad de El Salvador,

“Le hacemos un llamado al Fiscal universitario, Rafael Peña, a que respete y haga cumplir la legislación universitaria y deje de afectar a los grupos con sus dictámenes jurídicos amañados y con dudosa base legal”, dicta el pronunciamiento del Colectivo.

Asimismo, a las instituciones estatales pertinentes para actuar de oficio para restablecer el orden y los derechos atropellados a los estudiantes, así como investigar el cometimiento de cualquier delito por parte de los individuos desconocidos.

En cuanto a la Asamblea General Universitaria, el Colectivo pidió que investigue a Mauricio Lovo Córdova, decano de la facultad, al ser el posible responsable de los hechos señalados el pasado fin de semana.

De igual manera, piden a la comunidad estudiantil y los académicos que estén pendientes de los acontecimientos dentro de la Universidad de El Salvador. “Pedimos a todos a solidarizarse y unirse al esfuerzo para erradicar la corrupción en la Universidad y para restablecer los valores de una universidad estatal al servicio del país”, finalizaron.