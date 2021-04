Directivo del Instituto del Veterano denuncia represión política

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El presidente de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador (AVEFAES), Ricardo González denunció ser víctima de represión y persecución política por no mostrarse a favor del partido Nuevas Ideas, ya que se le ha negado el ingreso al Instituto del Veterano, pese a ser directivo y juramentado para tal cargo.

“Solo los que somos leales al sector de veteranos empezamos a padecer la persecución de diferentes instituciones del gobierno. Yo fui juramentado el 16 de mayo de 2019 en Casa Presidencial, la Junta Directiva representada por Marcelo Cruz y el resto de funcionarios en el Instituto del Veterano me niegan el ingreso a estas instalaciones, cuando sabemos que esto es fruto de nuestra”, expresó González.

Enfatizó que su expulsión se debe por no prestarse a “amaños y negocios oscuros” en contra de los veteranos de guerra y excombatientes, pese a que fue electo a través del voto popular para ser parte de las nuevas autoridades del Instituto, ahora no se le permite el ingreso. Además, el 1 de octubre de 2020 fue amenazado de muerte durante una reunión de junta directiva, por reclamar derechos del sector.

Ante esta situación, emprendió una acción judicial por lo que interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) y desde ese día no lo dejan entrar al Instituto del Veterano a reuniones de Junta Directiva, el caso está en el Juzgado 5to de Sentencia.

Sostuvo que Marcelo Cruz y la junta directiva encubrió dichas amenazas y sobornaron a la policía para no decir nada, pese a que pidió a las autoridades decomisaran el arma y capturaran al directivo, sin embargo, una agente policial se la quitó y a los diez minutos se la devolvieron.

“Esta situación se ha dado solo conmigo porque no soy de Nuevas Ideas, no he venido al Instituto a representar al Gobierno sino al veterano, como no me pinte de celeste para estas elecciones ese es el enojo conmigo y mi gente, este es el inicio de lo que se huele por el aire, una dictadura y autoritarismo”, aseguró el presidente de AVEFAES.

Asimismo, dijo que a través de sus abogados envió un escrito, además, hay un dictamen de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que tampoco lo han querido atender, por lo que, se declaró en huelga de hambre como medida de presión ante la violación a sus derechos.

“Como funcionario no se me puede negar el acceso, el hecho que yo no comparta políticamente sus ideales no se me puede violentar el derecho de ingresar porque soy parte de la junta directiva. Me voy a quedar en este portón del Instituto del Veterano con los que me quieran acompañar de manera indefinida, porque soy funcionario y juramentado como miembro de la junta directiva y hoy se me niega la entrada”, indicó.

Entre tanto, Rafael García Aguirre -abogado de González- dijo que el presidente de AVEFAES es víctima de un vil atropello por causas políticas, al estar en un sistema democrático se deben respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, en su caso han existido distintos abusos por no vestir una camiseta que representa al partido en el Gobierno.