Diputados Martel y Bonilla no tienen oficina en la Asamblea Legislativa

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

A pesar de que hace más de una semana fueron juramentados como diputados propietarios de la Asamblea Legislativa para el período 2018-2021, Juan José Martel, de Cambio Democrático (CD), y Leonardo Bonilla, primer parlamentario independiente en la historia de El Salvador, aún no cuentan con una oficina propia con los implementos necesarios para desarrollar su labor.

Ante la problemática, ambos legisladores optaron por improvisar otros espacios físicos como oficinas para desarrollar su labor, tal es el caso de Bonilla que en lo que va de su legislatura ha usado parques públicos como la plaza Gerardo Barrios, restaurantes, pasillos y la cafetería del palacio legislativo para recibir las “demandas de la población”.

“Es difícil la situación, hasta el momento no me han explicado por qué no se me asigna un espacio propio, solo me dan fechas en que se resolvería, la última que me dieron fue el lunes pasado, el presidente Norman Quijano me dijo que el diputado Alberto Romero junto a otros colegas son los encargados del tema pero aún sigo esperando”, dijo Bonilla.

Según el parlamentario, el diputado Romero le aseguró que el martes se resolvería su situación pero no fue así, lo que según expresó no le impide cumplir con su labor constitucional.

“Es verdad que se dificulta más la labor por no tener espacio físico, escritorio y otros implementos, por ahora el equipo que me está acompañando labora desde sus oficinas o casas propias, en otras ocasiones recibimos a la población en restaurantes, ya que nos buscan y no podemos negarnos solo por no tener una oficina”, expresó el legislador.

Lo cierto es que el problema de la asignación de espacios en el congreso salvadoreño continúa y que aún no tiene una fecha de resolución, contrario a lo que aseguró el diputado presidente la semana pasada en sus primeras conferencias de prensa, cuando estableció un plazo de 72 horas máximo para que cada parlamentario tuviera su oficina propia.