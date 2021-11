Diputados lamentan que GOES no muestre interés en fortalecer relaciones con EEUU

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego que la encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Manes, anunciara que regresará al Comando Sur, debido a que las relaciones entre ambas naciones están “en pausa”, por desinterés del Gobierno de Nayib Bukele, diputados del congreso salvadoreño han reaccionado y manifestaron que es lamentable que el Gobierno de El Salvador ataque comunicacionalmente a la diplomática, a su país, y a la administración de Joe Biden.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, dijo que el GOES daña una relación para los millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. “Los salvadoreños llevamos años viendo cómo se usan recursos públicos para atacar y difamar al que no se someta al proyecto de Bukele. Ahora, aplican la misma medida a nuestro socio principal, y dañan una relación importante para los salvadoreños que viven en EE.UU.”, comentó Wright Sol.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que el Gobierno actual “ha logrado lo que otros no hicieron por más malos que hayan sido, poner en pausa las relaciones con Estados Unidos”.

“Eso nos debe dar una señal importante a todos los salvadoreños sobre cuáles son las prioridades y apuestas que tiene este Gobierno para cuidar nuestros intereses nacionales en nuestras relaciones con otros países que tienen sin duda muchísima influencia a nivel internacional y que además con quienes compartimos intereses y preocupaciones”, expresó la legisladora.

Ortiz recalcó que Manes también habló de la falta de extradición de algunos acusados de delitos graves en Estados Unidos, en específico, se refería a la negativa de la Corte Suprema impuesta por Bukele, a través de sus diputados, de extraditar a Armando Melgar, alias “El Blue”, un líder pandilleril de la Mara Salvatrucha reclamado por Estados Unidos por actos de terrorismo.

“Parece que hay serios conflictos, que este Gobierno no está diciendo expresamente, pero que también están generándonos problemas”, comentó Ortiz. El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Mauricio Linares, sostuvo que son preocupante las declaraciones que emitió la encargada de negocios de Estados Unidos para El Salvador, Jean Manes, respecto a que el GOES no muestra interés de dialogar entre ambas naciones, ya que son cerca de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos.

“Hay que tener muy en cuenta sobre la cantidad de salvadoreños residentes en Estados Unidos. Si comparamos las remesas que ellos envían, casi es igual al presupuesto general de la nación”, expuso Linares.

El legislador recordó que el principal socio comercial de El Salvador es Estados Unidos; “hay mucho producto que va de El Salvador hacia Estados Unidos, aquellos productos alimenticios o telas, yo creo que todo eso viene a implicar”, comentó Linares. El tricolor recalcó que Jean Manes fue clara en decir que no ven ninguna señal en cuanto a los diferentes temas que ellos han pedido, entre ellos, el restablecimiento del orden constitucional que fue quebrantado a partir del primero de mayo con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional o fiscal general.

Mientras que el diputado Romeo Auerbach, de GANA, afirmó que en las declaraciones de Manes “existen contradicciones”, ya que, “ella decía que venía por 90 días y se ha estado 180, quiere decir que se les pasó el tiempo; sin embargo, dice que se va a retirar porque se ve que no hay voluntad del Gobierno como de mantener bien las relaciones. O sea, ¿se va a ir porque no hay buenas relaciones o porque se pasaron los 90 días?”, cuestionó el legislador.