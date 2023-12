Diáspora pide al Congreso de los Estados Unidos, Parlamento Europeo, canadiense y mexicano abogar por la libertad y vida del Dr. Rubén Zamora

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“El 22 de diciembre de 2023, el destacado constitucionalista Dr. Rubén Ignacio Zamora Rivas fue falsamente acusado de encubrimiento personal” por supuestamente haber protegido a los militares señalados por la Comisión de la Verdad por la aborrecible masacre de “El Mozote”, acaecida en diciembre de 1981, cuando miembros élites de las FFAA asesinaron a aproximadamente un millar de personas. La jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, decretó orden de detención contra el destacado miembro de la oposición política, el Dr. Zamora, quien ha criticado la actitud autoritaria, las violaciones de derechos humanos y de la Constitución y el mal manejo político del gobierno por el Presidente Nayib Bukele”, inicia la carta abierta de la diáspora salvadoreña dirigida a diversos parlamentos.

La carta está firmada por los reconocidos salvadoreños residentes en diferentes lugares del mundo, entre ellos: Carlos E. Vela, Ingeniero Científico, Premio Presidencial y Vicepresidencial en EEUU; Ana Sol Gutiérrez, Ex asambleísta del Estado de Maryland, Washington, DC;

Josñe Joaquín Morales, Médico Cirujano, Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá, y Rafael Lara Martínez, Excatedrático, escritor e indigenista residente en Francia, y Héctor Lindo, profesor emérito, historiador, Ciudad de Nueva York.

El Dr. Zamora ha criticado local e internacionalmente la decisión del presidente Bukele de postularse por un segundo término presidencial, lo cual la constitución salvadoreña prohíbe explícitamente. Además, la orden de detención incluye la confiscación de sus bienes privados, dice la carta púbica dirigida al congreso de los EEUU, al parlamento Europeo, al parlamento canadiense, al congreso mexicano, en la que solicitan: “abogar por el respeto a la libertad y la vida del Dr. Rubén Zamora”.

Al decretar la detención contra el Dr. Zamora y otros exdirectivos de la Asamblea Legislativa de 1993, la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, señala que “el Decreto Legislativo N⁰ 486 de marzo de 1993, denominado Ley de amnistía general para la consolidación de la paz, generó condiciones de impunidad para los perpetradores de la masacre de El Mozote”.

El destacado político y abogado, dice la carta abierta de la diáspora, fungió como vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea en el año 1993.

“La ley señalada fue impulsada por iniciativa de los diputados de la bancada parlamentaria del Partido de Conciliación Nacional (PCN), y aprobada por diputados de los partidos ARENA (la Alianza Republicana Nacionalista) y el PCN. Según constan los archivos de la Asamblea Legislativa, el Dr. Zamora, vicepresidente de dicha Junta Directiva en ese momento, no avaló, no votó, y no firmó dicha ley; por el contrario, mas bien, se opuso a ella”, dice la misiva pública, la cual ha sido publicada en tres idiomas (inglés, francés y español).

En la carta, la diáspora también afirma que “el Dr. Zamora había impulsado una ley de amnistía que no incluía a aquellos quienes habían participado en crimines de lesa humanidad. Esta ley fue superada por la ley de amnistía antes mencionada, impulsada por el PCN y aprobada mediante los votos de ARENA y el PCN. Esta ley de amnistía otorga plena impunidad a los delitos de lesa humanidad cometidos desde 1980 hasta el término de la guerra civil en 1992. La bancada legislativa Convergencia Democrática, a la cual pertenecía el Dr. Zamora, abandonó en protesta el recinto legislativo en el momento de la votación”.

Para los representantes de la diáspora, la orden de detención contra el Dr. Zamora es un acto político deplorable que no se apega a la verdad, ya que el Dr. Zamora se opuso, no votó y no firmó dicha ley. Aún si la hubiera firmado, la orden de detención es inconstitucional, ya que la Constitución, en su Artículo 125, establece que los diputados “no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”.

La carta dice también que “El Dr. Zamora en un patriota, quien fue torturado tres veces por la Guardia Nacional y cuyo hermano fue asesinado por los Escuadrones de la Muerte durante la guerra civil en El Salvador”

Rubén Zamora, quien fue candidato presidencial a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, ha sido también embajador de El Salvador ante las Naciones Unidas, los Estados Unidos, India y Vietnam. El Dr. Zamora tiene estudios de posgrado en la Universidad de Essex (Inglaterra) y es un connotado intelectual salvadoreño.

“La orden de detención en contra del Dr. Zamora, dice la carta abierta, es un acto de represión política y debe de ser anulada inmediatamente. Bajo el régimen de excepción imperante, su detención puede ser indefinida. Dada su edad avanzada, su estado de salud frágil, y las bien conocidas condiciones penitenciarias deplorables en el país, tal privación de su libertad puede resultar en su muerte, por lo que, desde ya, en tal caso, responsabilizamos al gobierno del presidente Bukele”, dice la carta.

“Hacemos un llamado al Congreso de los EEUU, al Parlamento Europeo, al Parlamento Canadiense, al Congreso Mexicano para abogar por el respeto a la libertad y la vida del Dr. Zamora”, reitera la diáspora en la carta abierta.