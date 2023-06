Diario de EEUU alerta sobre autoritarismo de Trump y Desantis

El autoritarismo del expresidente Donald Trump (2017-2021) y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, los candidatos republicanos más fuertes hasta el momento para 2024, debería alarmar a todos los estadounidenses, asegura un artículo del diario The Hill.

De acuerdo con el texto, ambos “compiten para defender las posiciones más descaradamente autoritarias y antidemocráticas”.

Mientras Trump continúa repitiendo las mentiras sobre su derrota en las elecciones de 2020, que desembocó en el violento ataque al Capitolio; DeSantis “está ansioso por llevar sus formas de abuso de poder a la Casa Blanca”, afirma el escrito firmado por Svante Myrick, presidente de People For the American Way.

“La mentira descarada es una herramienta de los autoritarios y también lo es demonizar a las minorías vulnerables”, asevera el diario.

“Todos recordamos que Trump lanzó su primera campaña atacando a los inmigrantes y recientemente declaró que comenzaría una nueva administración con una orden ejecu1tiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados”, explica.

En otras palabras, promete anular un derecho constitucionalmente garantizado por decreto dictatorial”, indica el analista.

Por su parte, DeSantis y sus aliados de Florida libraron una guerra contra la libertad de aprender, purgaron a los funcionarios electos que se desviaron de su agenda ideológica, firmaron proyectos de ley que difamaban a las personas LGBTQ y usó el poder del gobierno para hostigar a las empresas privadas que no se ajustan a sus esfuerzos.

Asimismo, le dijo a los televidentes de Fox que usaría el poder de la presidencia para “destruir el izquierdismo en este país”, argumenta el escrito.

Además –prosigue- cuando se trata de la Corte Suprema, Trump y DeSantis son indistinguibles, pues elogian a la anulación de Roe vs. Wade e invitan a criminalizar el aborto.

DeSantis se presenta como campeón de la libertad cuando usa su poder para pisotearla, y como opositor al adoctrinamiento cuando impone su propia ideología en escuelas, bibliotecas y empresas privadas, alerta el experto.

“La normalización del autoritarismo por parte de los campos de Trump y DeSantis debería ser alarmante para todos los estadounidenses”, concluye.

Hasta el momento, el expresidente es el principal candidato para la nominación presidencial republicana de 2024, y según un promedio de pesquisas reciente de FiveThirtyEight, está más de 30 puntos por delante de DeSantis.

Sin embargo, el 62 por ciento de los estadounidenses cree que Trump no debería volver a ejercer como líder del país si es condenado por un delito grave, según una nueva encuesta de Yahoo News-YouGov.

El empresario se enfrenta actualmente a varias investigaciones, incluida una del fiscal de distrito de Manhattan sobre un supuesto pago de dinero secreto durante su campaña presidencial de 2016, y otras acerca de su manejo de documentos clasificados sustraídos de la Casa Blanca y su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.