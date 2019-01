Diálogos Ciudadanos del canal Gentevé es, desde este domingo, un espacio de reflexión y análisis, con la participación de la población, previo al evento eleccionario del tres de febrero.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“No permitamos que los aspectos de beneficio social que se han logrado para los salvadoreños sean arrebatados con un retroceso”, dijo la exministra de Salud María Isabel Rodríguez, quien junto a académicos como Carlos Rodríguez y Pablo Benítez, lamentó que solamente una fórmula presidencial tenga un plan de gobierno, una visión de país para el próximo quinquenio.

Los tres profesionales, en cultura, educación y salud, participaron en el primer programa de opinión El Salvador Elige, Diálogos Ciudadanos, del canal Gentevé, donde se analizó el proceso electoral.

“Necesitamos que los candidatos que se han abierto en parte al diálogo nos abrieran un poco más a los planes de Gobierno”, agregó la doctora Rodríguez.

La exministra sostuvo que todos los salvadoreños tenemos el compromiso de conocer las mejores opciones para poder ejercer el sufragio el próximo tres de febrero. “Tenemos que pensar que es importante lo que se plantea y lo que se sepa plantear, a quiénes va dirigido, cómo va dirigido y cómo se va ha realizar”, explicó.

La exministra de Salud explicó que es lamentable que no hay un planteamiento programático de lo que se quiere hacer con El Salvador por parte de los candidatos de derecha. Por lo que hizo un llamado a la población salvadoreña para buscar un camino, saber tomar la decisión de lo que va a ocurrir el próximo tres de febrero.

María Isabel Rodríguez explicó que existen ejemplos en América Latina donde se está retrocediendo en logros sociales, ganados en gobiernos progresistas, como en Brasil, donde ahora los programas sociales están siendo arrebatados, por lo que recalcó que “este es el momento de pensar y analizar muy bien el voto”.

Carlos Rodríguez, académico y experto en temas de educación, sostiene que los procesos electorales en El Salvador han ido avanzando positivamente. Ya que es una visión instrumental de la vida política. Pero agregó que el país debe pensar más en cómo transformar el proceso democrático y esto es convertir la democracia en una forma de vida.

“Algo que nos permita entender, no solo cada vez que haya elecciones, que estamos ante un debilitamiento de la vida pública, que cada vez privilegia más a las redes sociales. Por lo que surge uno de los aspectos que tenemos que fortalecer”.

Pablo Benítez, por su parte, retomó el planteamiento de que la política se ha vuelto un espectáculo, en el que las redes sociales abonan a crear o presentar paladines, que constituyen una esfera, donde el resentimiento se vuelve importante para la toma de decisiones.

“Es lamentable que solamente una de las propuestas presentara programa de gobierno. La política se volvió un espectáculo. Esta ausencia de plataforma de país, una visión de largo plazo o de Estado, implica también no tener una ruta clara. El hecho de no presentar un programa de gobierno implica que no tienen una visión de país”, detalló.