Diálogo en Noruega busca agenda de paz con sector extremista opositor

vtv.gob.ve / AFP

“No le tenemos miedo a la verdad y le decimos la verdad al pueblo. Estamos en Noruega conversando con el sector extremista de la oposición, sobre una agenda para establecer soluciones pacíficas a los asuntos de Venezuela, como una línea de diálogo necesario, de un Gobierno democrático que busca el diálogo”, expresó el presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Y le decimos no a la violencia, le decimos no al enfrentamiento fraticida, al golpismo y a la invasión militar. ¡Diálogo sí, violencia no, diálogo sí, golpistas no. Diálogo sí, no al intervencionismo gringo!”, expresó, en forma vehemente, el lunes durante su participación en un encuentro con el Alto Mando Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“¡Diálogo sí, claro que sí!”, reiteró el Jefe de Estado, al informar públicamente que había recibido informes recientes del jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, en torno al avance logrado en Oslo, capital de Noruega.

“Nosotros respetamos las reglas de juego establecido para llegar a Noruega y por respeto no puedo informar nada más de lo que está aconteciendo allá”, explicó sobre las últimas novedades.

No obstante, el Jefe de Estado dijo que la batalla que está dando la delegación oficial en ese país por la paz de Venezuela es una garantía para la tranquilidad de las familias venezolanas.

Lamentó la descarada campaña de mentiras que la dirigencia opositora le dedica a su propia gente y al resto del país.

“Descaradamente, lo digo con mucha responsabilidad y equilibrio. Dado que del lado de la oposición, así lo denuncio, en la mesa de Noruega vemos un desbocamiento de declaraciones, de mentiras, si nosotros cayéramos en dimes y diretes y empezáramos a desmentir cada mentira de cada vocero de la oposición, destruiríamos cualquier posibilidad de avance”, agregó.

Al contrario, Maduro garantizó que la delegación gubernamental habla con la verdad y como Mandatario Nacional informará al pueblo en forma veraz y honesta.

“Estamos en Noruega porque creemos en el diálogo y estamos dispuestos a hablar de todos los temas del país para buscar soluciones democráticas, constitucionales al conflicto que está en pleno desarrollo y buscar la paz. Claro que sí, tal como fuimos a República Dominicana hace más de un año y a Roma hace dos años”, recordó.

“A donde haya que ir para hablar de paz, acuerdos, concordia para Venezuela, ahí estaremos nosotros de primero, trabajando”, ratificó.

El Mandatario venezolano aclaró que la delegación oficial compuesta por el ministro Rodríguez, el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, entre otras figuras, está en Noruega de buena fe, como parte del concepto de diálogo con todos los sectores, entre ellos los dirigentes políticos de la oposición venezolana.

Pero advirtió que la contraparte en Noruega está conformada por el sector más extremista de la derecha, que además ha demostrado con su conducta querer derrocar al gobierno legítimo de Venezuela.

“Estamos poniendo nuestra mejor buena fe para encontrar con base en una agenda integral acordada por las partes, para encontrar soluciones democráticas, pacíficas, de convivencia nacional”, reiteró.

“Anótenlo, los historiadores que escuchan esta jornada de trabajo, es el diálogo político con el sector que pretende derrocar al gobierno e imponer a otro gobierno sometido a los intereses del imperio norteamericano”, acotó.

La reunión en Noruega

Las tratativas comenzaron el lunes, y se extendieron hasta tarde por la noche, y deberían terminar este miércoles, una fecha que podría cambiar, señalaron fuentes cercanas al proceso.

No se filtró nada del contenido y la forma de estas discusiones.

Consultado por la AFP, el ministerio noruego de Relaciones Exteriores se negó a hacer cualquier tipo de comentario.

Según ALnavío, portal especializado en actualizad latinoamericana, el principal punto de discusión se centra en la celebración de elecciones «libres y justas» reclamadas por Guaidó.

Representantes de las dos partes se habían reunido ya por separado con sus anfitriones a mediados de mayo en Noruega, pero no habían tenido ningún contacto directo.

La delegación gubernamental está integrada por miembros de su entorno cercano, como el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; el gobernador de Miranda (norte), Héctor Rodríguez; y el canciller Jorge Arreaza.

Según ALnavío, la oposición está representada en Oslo por el exdiputado Gerardo Blyde, el exministro Fernando Martínez Mottola, el vicepresidente del Parlamento Stalin González y el exresponsable del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz.

Según varios medios, los esfuerzos de mediación están encabezados por el diplomático noruego Dag Nylander, que había desempeñado un papel clave en el acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también facilitado por Oslo.

Los deseos de Estados Unidos

Las negociaciones en Noruega entre el gobierno de Venezuela y la oposición, apoyada por Estados Unidos, debe enfocarse exclusivamente en que el presidente Nicolás Maduro deje el poder, afirmó el martes Washington.

«Tomamos nota de las conversaciones en Noruega. Como hemos dicho reiteradamente, Estados Unidos cree que lo único que se puede negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su salida», dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, a periodistas.