DÍA DE LA POESÍA, UN DÍA DE SOMBRA

Por Mauricio Vallejo Márquez

Editor y coordinador Suplemento Tres mil

Mayo podrá ser el mes de la poesía en El Salvador, pero el verdadero protagonista es Roque Dalton.

El día nacional de la poesía fue establecido por decreto legislativo en 2003 y se determinó que sería el 14 de mayo, día en que nació Dalton, el poeta salvadoreño más conocido en el mundo gracias a la Casa de las Américas en Cuba y su militancia política. Dalton fue asesinado el 10 de mayo de 1975 por sus compañeros de organización del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y hasta la fecha sigue siendo un desaparecido político y sus asesinos aún no reciben su castigo

La obra de Dalton es sólida y llena de sensibilidad. Es un poeta de enorme talla, como muchos otros que han nacido en El Salvador, pero cuya obra poco o nada se conoce. Se inicia como escritor en un momento en que como país enfrentamos injusticias y era esencial hablar, aunque no fue el momento más difícil. Logró salir dos veces de la prisión y viajó por Europa y América hasta que regresa a El Salvador para sumarse a la militancia con el ERP, donde no encaja con los modelos de clandestinidad y su disciplina por lo que lo acusan de ser agente de la CIA, le hacen un juicio sumario y lo condenan a muerte. Hasta ahí la historia ya es dolorosa, pero resulta más doloroso saber que no fue el único poeta que falleció durante el conflicto armado y que los nombres que surgen de esa lista por lo general no son tomados en cuenta debido a que estos no tenían los mismos contactos en el exterior y obviamente no eran igual de conocidos. En esos tiempos.

Nombres como José María Cuéllar, Lil Milagro Ramírez, Delfy Góchez, Jaime Suárez Quemaín, Mauricio Vallejo, Mauricio Cevallos, Alfonso Hernández, Nelson Brizuela, Amada Libertad, Arquímedes Cruz, Amílcar Colocho y Claudia Jovel permanecen a la sombra de Dalton. Tristemente invisibilizados por considerar a Dalton el único. Sé que hay buena intención al darle un homenaje a Dalton, pero igual ha existido un acto de injusticia con el resto de poetas que fallecieron en el conflicto y ya no se diga al resto de poetas que su obra es un verdadero testimonio de que la poesía la habitan muchos nombres más.

Yo espero un día en que celebremos el día de la poesía con todos los nombres, celebrar la poesía misma como un verdadero agasajo a la vida.