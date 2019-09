Denuncian “indicios de corrupción” en el INDES

@DiarioCoLatino

Malversación de fondos e irregularidades en la contratación de proveedores son algunos indicios que impulsaron a Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), a interponer aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que inicie las investigaciones pertinentes.

“Hemos descubierto cosas que llaman la atención, sobre todo en la parte administrativa. Y atendiendo al artículo 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos (vigente desde febrero de este año), hemos comunicado a la FGR la posible comisión de delitos de acción pública”, dijo Bukele en conferencia de prensa.

Eso sí, el titular del INDES no reveló si los indicios encontrados durante la elaboración del diagnóstico de la institución, atañen únicamente a la anterior administración u otras.

“Nosotros no expondremos nombres. Eso es responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Nosotros estamos cumpliendo con el deber de informar sobre estos indicios que hemos encontrado”, dijo Bukele.

Los indicios

Yamil Bukele mencionó que algunas inconsistencias encontradas son: falta de normas de contratación de proveedores y administración de recursos; contratación de servicios profesionales y servicios sin garantías de cumplimiento de contrato, y pérdida de expedientes originales administrativos de selección de contratistas (caso particular de remodelación de escenarios deportivos como el estadio Barraza).

Sobre la contratación de proveedores, el presidente del INDES explicó que no hubo un debido proceso para elegir a la empresa que suministraría productos a la institución.

“Aquí se le compraba al que quisieran, ya que existen proveedores que vendían desde el azúcar, camas y herramientas, es decir, era un multiproveedor porque lo proporcionaba todo”, detalló el titular de la institución.

En la misma línea, Bukele reveló que tampoco se reguló la contratación de los proveedores de alimentos para el Hotel del Polideportivo de Ciudad Merliot y la Villa CARI, ya que se adjudicaron contratos por más de 200 mil dólares, sin la debida licitación.

Por otra parte, Yamil Bukele dijo que se transgredió el mecanismo de contratación de personal, lo cual ha causado problemas para cancelar salarios.

“Se contrató personal por tres meses, a pesar que ya tenían tiempo de estar vinculados a la institución, por lo que el Ministerio de Trabajo dijo que se debían contratar con plaza fija. Por esa razón, no hemos podido pagarles y mi deducción es que se manipulaba la contratación de estas personas”, explicó.

En cuanto a irregularidades en la reconstrucción de escenarios deportivos, Yamil Bukele dijo que varios estadios, como el Juan Francisco Barraza, de San Miguel, presentan deficiencias, carecen de documentación requerida y costaron más de lo que se había estimado.

“En el estadio de Pasaquina se construyeron graderíos por más de 80 mil dólares, los cuales tienen deficiencias y no cumple con las garantías. Además, se gastaron 54 mil dólares en el drenaje del estadio Jíboa (San Vicente), pero no se ejecutó en el tiempo requerido y no se multó a la empresa constructora”, concluyó Bukele.