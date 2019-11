Denuncian desde Argentina delitos de lesa humanidad en Bolivia

Buenos Aires / Prensa Latina

El diputado boliviano Víctor Alonzo y el presidente del Consejo Nacional de Política Indígena de Argentina, Daniel Segovia, presentaron dos denuncias a los tribunales de Comodoro Py por delitos de lesa humanidad en esa nación andina.

En rueda de prensa en la casa de las Madres de Plaza de Mayo, ambos subrayaron que uno de los objetivos de estas demandas apunta a que hay muchos hermanos de ese país de los cuales se desconoce su paradero en medio de la convulsa situación tras el golpe de Estado al presidente Evo Morales.

Legislador por la ciudad de Cochabamba, quien tuvo que salir del país, Gutiérrez dijo que ‘hoy estamos acá para denunciar lo que no podemos hacer de manera libre en Bolivia’ y agregó que en su país fue interrumpido de manera cruenta el proceso democrático a través de un golpe de Estado que se ha ido aplicando por fases, con un plan planificado hace mucho tiempo atrás. Presentamos hoy una denuncia por crímenes de lesa humanidad para que esto se investigue, hay varios desaparecidos, más de 30 muertos, muchos perseguidos y no podemos vivir en la inseguridad, señaló el legislador, tras agregar que en Bolivia lo que está ocurriendo es el oprobio, con violaciones a todos los derechos y garantías.

A partir de ahora existen dos demandas específicas del pueblo argentino y boliviano por crímenes de lesa humanidad, apuntó por su parte Segovia.

Con su temple y la fuerza por la lucha y justicia social que la mueve, la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, hizo un llamamiento a los hombres y mujeres del mundo para alzar su voz porque lo que está pasando es demasiado grave y hay mucho silencio, dijo.

Las Madres denunciamos que la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas no son para ayudar a los pueblos sino a los gobiernos, subrayó Bonafini tras resaltar que hoy en Bolivia hay un gobierno represor, asesino, torturador y no es legal que llame a elecciones. Es una dictadura y por ello no tienen ni ética ni moral para llamar a elecciones, remarcó.