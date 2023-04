Denuncia que ex alcalde de Zacatecoluca continúa detenido pese a resolución del Tribunal

Alma Vilches

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció que pese a resolución del 20 de febrero de 2023, donde el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca dictó medidas sustitutivas a la detención de Amílcar Pérez Pérez y el ex alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi, estos continúan injustamente en el Centro Penal La Esperanza.

“Exigimos que el Director del Centro Penal La Esperanza no dilate más la salida de Francisco Hirezi y Amílcar Pérez. Llamamos a la comunidad internacional y al pueblo salvadoreño a volver sus ojos a esta situación de crisis en los centros Penales en El Salvador, donde no se garantizan los Derechos Humanos y el cumplimiento a las resoluciones de la administración de justicia”, señaló COFAPPES.

Pese al dictamen del 20 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó sus mecanismo de dilatación para interponer dos recursos, los cuales se declararon no a lugar por la Cámara Tercera Sección del Centro, por lo que transcurrió 30 días más en detención Ever Henríquez Cruz, Dennis Córdova, Jaime Valdez, Francisco Hirezi y Amílcar Pérez.

El 22 de marzo de 2023 se obtuvo los oficios para la libertad a favor de los cinco imputados por lo que el 23 de marzo se logró la libertad de Ever Henríquez Cruz, Dennis Córdova y Jaime Valdez, que se encontraban en el Centro Penal de Rehabilitación de Santa Ana, no así del ex alcalde de Zacatecoluca y Amílcar Pérez.