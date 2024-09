Demandan a Will Salgado por $3 millones por supuesta difamación contra fundación ITEXAL

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (ITEXSAL) presentó este jueves una acusación formal en contra del exalcalde de San Miguel, Will Salgado, por el supuesto delito de difamación, ya que éste habría dicho que el dinero del Estado que recibe la institución fundada por el diputado Reynaldo Carballo, es con fines políticos. La fundación pidió la reserva total de la demanda, presuntamente para proteger la identidad e integridad de jóvenes becarios.

“La Fundación ITEXAL se ha fundamentado para presentar esta acusación en todas las conversaciones que de forma irresponsable este señor ha emitido, alegando o aduciendo de manera irresponsable, que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la Fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la fundación, es decir, para situaciones de política”, comentó la abogada María José Castro, de la Fundación, quien llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez.

En ese contexto, explicó que la Fundación “va a clarificar que los fondos son transparentes y que el manejo de estos es exactamente para las becas”. Al lugar donde se desarrolló la conferencia de prensa, asistieron los presuntos beneficiarios de las becas junto a sus padres.

Santos Ángel Aguilar es uno de los 270 padres que asistieron en las afueras del Centro Judicial en San Salvador para mostrar apoyo a la institución educativa.

“Soy una persona agradecida porque la Fundación ITEXAL ha becado a mis tres hijos. Mi trabajo es vender retazos (tela) en los mercados. Este día nos hemos presentado 270 padres con sus hijos para defender la beca de nuestros hijos, porque nos sentimos indignados por los ataques y la difamación que se está haciendo a la Fundación ITEXAL”, comentó Aguilar.

“Al final no es que están atacando a la fundación, sino que están atacando a los 270 jóvenes que han sido becados por la fundación, les están deteniendo los sueños, y metas para que estos jóvenes ya no estudien. Es por eso que este día nos hemos hecho presentes, para que estas personas detecten y vean que realmente las becas no son fantasmas, que están aquí los jóvenes presentes”, agregó Aguilar.

La abogada Castro señaló que Will Salgado “ha puesto en peligro lo que podría ser las becas de tantos jóvenes que estudian en la Fundación ITEXAL no porque sea el colegio de X persona o porque sea esta la institución, sino que estudian en esa Fundación porque es ahí, en ese colegio donde se imparten bachilleratos que preparan a la juventud para ser mejores ciudadanos el día de mañana e incorporarse a la sociedad”.

La argumentación de la acusación presentada por la fundación se basa “en todas las conversaciones que ellos han hecho a través de las redes sociales y en las diferentes plataformas”. Sin embargo, no se profundizó en qué redes sociales, tampoco en qué fechas.

La demanda podría deberse a que el pasado 12 de agosto, en el programa Pulso Ciudadano, el exedil comentó que Carballo tiene una organización no gubernamental, pero el problema era que la Asamblea Legislativa le había dado en los últimos 6 años más de un millón de dólares para becas. “La fundación ¿a cuál es el único colegio que le compra becas? al colegio de él mismo, no le compra becas a otro colegio”, comentó en aquel momento Salgado.

La pretensión de la Fundación es que Will Salgado pague la cantidad de 3 millones de dólares, que serían utilizados para la mejora o becas de jóvenes y futuros profesionales a nivel de las universidades.

Will Salgado reaccionó a la demanda a través de X: “Hay Dios santo, ahora resulta que los patos les disparan a las escopetas, vaya usted a saber”.

La Fundación ITEXAL ha recibido por años fondos estatales; en este año, 2024 la institución del diputado aliado al oficialismo recibe $400 mil presuntamente para becas.

Es de recordar que otras fundaciones o asociaciones que recibieron fondos del Estado, avalados por la Asamblea Legislativa, están siendo perseguidos por el actual gobierno, y por la misma Asamblea que creó una comisión para tal fin.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...