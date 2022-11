Demanda para prolongar TPS es un acto de amor, justicia y esperanza

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Cristina Morales, de la Alianza Nacional del TPS, mostró su satisfacción por la prórroga de 18 meses del beneficio que les permite seguir en Estados Unidos, gracias a la demanda interpuesta en la Corte, la cual sigue vigente y obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a emitir prórrogas automáticas mientras no exista un veredicto judicial definitivo.

“Nuestros hijos son la razón de esta demanda, para nosotros significa un acto de amor a nuestra familias, justicia por la atrocidad y el dolor cometidos, ya que la suspensión del TPS fue por un acto de racismo; y esperanza, para ganar tiempo a fin de que el congreso y el presidente de Estados Unidos pase una ley, donde nos den la residencia permanente”, enfatizó Morales en el converstorio del Frente Continental la Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña.

Asimismo, detalló que la demanda fue interpuesta en marzo de 2018, desde esa fecha se mantienen en una lucha no solo legalmente, sino también en las calles, donde han tenido que educar a los congresistas, sin importar si son republicanos o demócratas, porque muchos no sabían lo que era el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), ya que algunos políticos saben atacar a los migrantes y hacer promesas, pero no conocen de este programa tan viejo.

“Nunca imaginé que estuviéramos al borde de la deportación, ha sido un giro inexplicable a nuestra vida diaria y rutina, la Alianza Nacional TPS son las organizaciones que nos apoyan en la calle con la lucha por la residencia permanente, y justicia para los tepesianos. Los demandantes son de seis países diferentes: Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Sudán y Nepal, que al final tenemos el mismo dolor y anhelo”, aseguró Morales.

Mientras tanto, Elsi Flores, también de la Alianza Nacional del TPS, dijo que tienen cinco años de luchar por un estatus en Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump decidió en 2017 suspendió el TPS a los primeros países que les iba venciendo la última reinscripción de la administración Obama.

“Como ciudadanos tepesianos nos armó de valor el ver que nos estaban quitando algo que ya teníamos por muchos años, ha sido un paso el demostrar que tenemos voz, íbamos a competir con un gobierno muy fuerte como fue la administración Trump y no nos importó, queríamos luchar por seguir en Estados Unidos con nuestras familias y los sueños que siempre hemos tenido. Tomamos la decisión de poner esa demanda y hasta hoy sigue vive”, sostuvo.

El caso Ramos vs. Nielsen es por el que se mantiene vigente el TPS bajo las medidas cautelares de las cortes federales, donde los titulares del TPS de los seis países y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda contra el gobierno de Trump por violar la ley cuando finalizó el beneficio, argumentando que las terminaciones para sus países eran ilegales.