Danza de Moros y cristianos, una tradición que se niega a morir en Ciudad Delgado

Es enero, y las fiestas patronales de Ciudad Delgado, dedicadas a San Sebastián Mártir, han comenzado. Esta localidad se caracteriza año con año, por sus fiestas patronales que van acompañadas de la danza de Moros y cristianos, una tradición que para muchos de sus pobladores comentan que se origina desde finales de 1800. Hoy en día, es el principal distintivo cultural de esta localidad.

Del 11 al 20 de enero se celebran las fiestas patronales en Ciudad Delgado, pero en el último año, la localidad ha enfrentado diversos cambios, entre estos el pasar de la categoría de municipio a distrito, en lo que hoy se denomina San Salvador centro, es decir, administrativamente es parte de la capital, según lo establecido en la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, por lo cual no tiene un gobierno local. Y otro aspecto más, que preocupa a muchos de sus pobladores, es el hecho de que puedan estar a las puertas de perder la tradición de los Moros y Cristianos, a partir de la eliminación de la figura de las mayordomías y cofradías que eran las encargadas de diversas actividades durante las fiestas patronales. Incluso, algunos, lamentan que no se tenga ese espíritu de fiesta que les ha caracterizado años pasados.

“Hoy el mayordomo o la cofradía es el consejo de la parroquia, hoy es diferente…”, indicó Cristián Alfaro, encargado del grupo actual de historiantes, por lo cual, señaló que para este 2025 “se tendrán menos carrozas”, pues ya fueron escogidas las comunidades y los sectores a visitar por parte de la parroquia.

Adán Vásquez comentó que hay familias que tratarán de preservar la tradición de la mayordomía y las carrozas, pero al igual que Alfaro, aseguró que no serán muchos. De hecho, no hay un programa como tal, se sabe que el día 19 habrá una entrada, al igual que el pasado domingo 12, cuando se realizó una de las tradicionales carrozas, pero no se sabe con certeza de más actividades como tal.

Vásquez ha sido parte de los historiantes y además ha trabajado en la búsqueda de la historia de esta tradición, tarea que no ha sido fácil, pues los danzantes pasados, la mayoría ya fallecieron, y no hay documentos, solo un libro que registra cierta fecha o mención del tema, él ha rescatado las máscaras que hoy cuentan las nuevas generaciones, permitiendo con ello, que muchos disfruten de una tradición que viene de 1860 aproximadamente, precisó.

Este joven asegura que la danza es un distintivo de Ciudad Delgado, y en este caso de San Sebastián, por lo cual invita a las nuevas generaciones a interesarse más en ella, así como a sus pobladores, “para evitar que se pierda”. Además, recuerda que el origen del distrito es de la unión de tres pueblos, y por tanto en otras partes del mismo existe presencia de historiantes, pero San Sebastián se caracteriza por preservar aún la tradición. “Pero ya pocos se interesan”, comenta.

El tema de las mayordomías le preocupa a Vásquez como a muchas otras personas, ya que se podría estar perdiendo un elemento tradicional, como es la convivencia de la comunidad, entiende que desde la iglesia se impulsa la fe, pero también recuerda que la danza, ya es un patrimonio cultural “y es responsabilidad de todos cuidarlo” y en las cofradías, los danzantes acompañan y participan activamente. Hay que recordar que, a través de las mayordomías, se organizan recepciones de la comunidad, repartición de platillos típicos y bebidas, carrozas, así como la convivencia, que estaba a cargo de una familia, en cada una de las zonas del barrio, donde animaban el ambiente los danzantes, y otras particularidades de la localidad. Incluso, los ensayos de los danzantes son frecuentes, “hoy han ensayado poco”, dicen algunos.

Cristian Alfaro, encargado del grupo de historiantes, comentó que es positivo que hoy en día se mantenga la tradición. “Hace como un mes empezamos los ensayos, por eso el ensayo real ha sido un poquito corto”, comentó, pues de acuerdo con el programa organizado por la parroquia, los danzantes realizarían este ensayo real, dos horas antes de la salida de la procesión de este sábado.

En esta ocasión, sólo se tendrán las procesiones diarias, donde saldrá la imagen del santo patrono de cada colonia o comunidad, y es la responsable directa, la iglesia. Esto lo confirmó el padre Roberto Henríquez, párroco de la iglesia San Sebastián, quien dijo que en efecto hay cambios. “Hoy hemos salido a visitar a los sectores como un elemento evangelizador, llevando al patrono a todos”, remarcó, durante la procesión del pasado sábado 11 de enero, con la cual iniciaron las festividades.

La procesión salió del templo hasta la capilla Cristo Negro, en la colonia Santa Alegría, como primer punto de llegada. Los días posteriores han visitado Cartografía, la colonia Beatriz, y continuarán en la colonia Julias y Rosas, reparto Lomas del Río, reparto Santa Marta, comunidad Los Alpes, colonia San Francisco, hasta cerrar el día 20 enero con la misa patronal, retornando la imagen al templo.

En cada procesión programada acompañan los danzantes, con sus típicos atuendos y colorido, guiados por las melodías del pito y el ritmo del tambor.

“Así, será todos los días, la Santa misa, un pequeño compartir y la procesión, para que el santo sea más conocido dentro de la feligresía, este aspecto religioso de la fe es lo que a nosotros nos compete…”, precisó el religioso.

Y subrayó que la danza, como “elemento cultural religioso, enraizado en nuestros pueblos…se busca que no se pierda esa identidad cultural de nuestros pueblos, se trata de acompañarles y animarles, tanto del lado de la fe como la cultura…”, señaló.

Para Roberto Martínez, del Consejo parroquial, es positivo el cambio, que permite a la iglesia cumplir su misión plena: “el evangelizar” y poner al centro de las festividades, la fe.

Los danzantes siguen sus pasos al son del pito y el tambor

Don Catalino Joel y Miguel Ponce encabezan la danza de los Moros y Cristianos de Ciudad Delgado, ambos con el pito y el tambor dan el ritmo a cada son, en el cual se ejecuta la danza. Don Catalino, desde la edad de los 8 años, se encarga del pito, a sus 57 años está contento de formar parte de esta tradición, y en cada presentación muestra su habilidad y gracia para compartir con todos aquellos que presencia el paso o los bailes de los historiantes; al igual que Ponce, de 60 años, con su tambor marca el ritmo de los danzantes, él inició la tradición a la edad de 14 años.

Alfaro destaca la participación de jóvenes, y en esta ocasión de dos niños que se integran a los 12 danzantes que representan: seis cristianos y seis moros, con un respectivo rey y princesa. Tradicional danza, representativa de las batallas de un reino lejano contra los musulmanes, la cual se arraigó en nuestro país adaptándose como danza teatro, por las mayordomías o cofradías locales.

Los lugareños valoran estas actividades, no obstante, algunos consideran que de no involucrarse más personas, la tradición puede cambiar o desaparecer, pues no solo es la presentación, sino contar con la disposición y el tiempo de transmitir estos valores culturales, que en el pasado fueron propios de la localidad. Las épocas más fuertes, recordó Vásquez, fueron en los años 30´s y 40´s.

