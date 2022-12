Cuatro motociclistas muertos en accidentes de tránsito

Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

Los accidentes de tránsito siguen dejando víctimas mortales, solo este viernes se reportaron cuatro, uno de ellos dejó a un motociclista muerto, cuando un bus de la ruta 141 rebasó en un lugar no permitido.

Se conoció que el conductor del bus, identificado como Alex Adolfo Turcios, fue capturado por miembros de la PNC.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Viceministerio de Transporte ha registrado en lo que va del años, por lo menos 1,248 personas fallecidas por accidentes de tránsito.

Según las autoridades, este accidente se dio en horas de la mañana y la principal causa fue la imprudencia e irrespeto de las leyes de tránsito.

“Inspeccionamos un accidente de tránsito, donde un motociclista falleció en el km 18 ½ de la carretera Troncal del Norte, a la altura del caserío Guaycume, Guazapa, luego que un bus de la ruta 141 rebasara en un lugar no permitido”, afirmó la PNC en su cuenta de twitter.

Los datos recogidos en la zona, con personas que observaron el percance, frente a una venta de camiones y cabezales, en el kilómetro 17 de la carretera Troncal del Norte, Guazapa, es que el motociclista iba en el sentido de Chalatenango cuando el bus intentó rebasar su carril, pero al no conseguirlo, la moto impactó en el bus y fue arrastrada por más de 25 metros, falleciendo el conductor en el momento.

El caso de este motociclista no fue el único reportado este viernes, ya que también hubo uno en San Luis Talpa, La Paz, que dejó varios lesionados.

Y durante la madrugada dos jóvenes que se conducían en una moto impactaron contra un pick up en Antiguo Cuscatlán, los reportes señalan que la

pareja se conducía en una motocicleta e impactaron con el automotor, falleciendo de inmediato, según dijeron socorristas que llegaron al lugar del percance a auxiliarlos y ya no presentaban señales de vida.

Este accidente se reportó frente a la base del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de Antiguo Cuscatlán.

Y en otro accidente murió Bladimir Hernández, quien se conducía en una moto, el hecho sucedió en La Unión, en las cercanías del Monumento del Soldado en la ciudad de La Unión.

Al cierre de esta edición se reportan un fuerte tráfico en dirección al Hermano Lejano, por choque de dos rastras, según informan autoridades, el accidente obstaculiza los carriles del centro y la derecha.