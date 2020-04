Cruz Roja Salvadoreña en apoyo de Centros de Contención

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Víctor Manuel Rodríguez Mena fue remitido al Dormitorio Municipal de Apanchacal, Santa Ana, para llevar sus 30 días de cuarentena. Su retención fue provocada por el alcoholismo –reconoce- antes de señalar que es una “lección aprendida”.

“Yo tengo mi hogar, pero estaba alcoholizado en la calle, así que me trajeron aquí, muchos de los que estamos internados tenemos problemas de alcohol y, claro, la familia no pueden hacer nada, y otros simplemente no tienen un techo bajo sus cabezas. Aquí nos trajo la Policía (Nacional Civil), los comandos de soldados, solo estamos esperando terminar la cuarentena. Y si bien Cruz Roja Salvadoreña nos apoya con estos insumos de aseo personal, que son bienvenidos porque no tenemos nada, también el Gobierno podría dar ayuda”, sugirió.

El Dormitorio Municipal de Apanchacal da abrigo a cincuenta personas, informó Oswaldo Humberto Blanco Monterrosa, jefe de la Unidad de Recreaciones y Deportes de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, al señalar que de este grupo solo quince tienen un permiso municipal permanente, mientras los restantes fueron llevados en el contexto de la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19, que registra ya 32 casos positivos a nivel nacional.

“Aquí hay personas que viven en la calle, y hemos querido resguardarlos en el marco de la emergencia, otros trabajan de vigilantes u otros trabajos, pero ninguno hasta el momento tiene síntomas de COVID-19. La clínica municipal los chequeó en su entrada al albergue y le han dado seguimiento, pero si creemos importante que sería bueno que tuvieran chequeo médico, ya sea de Cruz Roja Salvadoreña o del Gobierno, porque sería de beneficio para todo el mundo. Porque la gente siente cierto temor e insomnio, pero todos están bien, solo es de tener un poco de control para saber cómo se encuentran de salud”, señaló Blanco.

Santa Ana es uno de los departamentos más afectados por el COVID-19, con el primer caso en Metapán, luego que una persona ingresara al país por un punto ciego proveniente de Italia, según ha informado el Gobierno.

“La capacidad de este dormitorio municipal es de 60 personas, por ahora son 50, y de subir el número tendríamos que definir otro lugar para resguardarlos. Estamos cumpliendo con las especificaciones de distancia de las camas y el aseo del lugar. Estamos muy agradecidos con Cruz Roja Salvadoreña por toda la ayuda que beneficia a estas personas”, sostuvo.

Tras el reparto de 78 kits de higiene personal que hizo en dos Centros de Contención Cruz Roja Salvadoreña, se enmarca en las acciones que esta entidad humanitaria realiza a nivel nacional, explicó Francisco Soto, tercer director de la Delegación de Santa Ana.

“Hemos venido a estos dos albergues, Apanchacal y la Casa Hogar Jesús de las Misericordias, ambos en casco urbano de Santa Ana. En el primero entregamos 37 kits de hombres y 3 para mujeres, mientras en el segundo albergue, son 31 kits para hombres y 4 para mujeres. Todos los kits contienen una toalla de baño, 1 bolsa de detergente, un tubo de pasta dental con su cepillo de dientes, champú, rasuradora, 2 rollos de papel higiénico y para las mujeres 2 paquetes de toallas sanitarias, a fin que asegurar que tengan los implementos para su higiene íntima”, afirmó.

Cruz Roja Salvadoreña es una entidad humanitaria que ofrece servicios y atención prehospitalaria, odontología, capacitaciones en primeros auxilios y seguridad industrial. Así como asistencia en eventos acuáticos o terrestres que a través de su cuerpo de voluntarios a nivel nacional atienden y dan protección a la población en general.

“A nivel central tenemos directrices y lineamientos, a estas personas las ayudamos con mayor atención, porque muchos eran indigentes y otros porque irrespetaron la cuarentena. Recordemos que nuestro objetivo es dar un trato digno a las personas y tenemos otros apoyos muy importantes como la ayuda psicosocial para que atiendan a las personas en retención, es por esto que estamos pendientes de ellos y ellas, y nos integramos con la dirección departamental de Protección Civil, que lidera el Ministerio de Salud, porque formamos parte del sistema y con esto estamos dando una ayuda integral”, consideró.

Cruz Roja Salvadoreña, además, imparte entre su cuerpo de voluntarios, charlas, talleres y conocimientos de protocolos en la prevención del COVID-19.

“Hemos dado charlas a las diferentes seccionales aquí en Santa Ana, que abarca Metapán, Texistepeque, Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, Coatepeque, que son jurisdicción de nuestro departamento, para que ellos sigan en esta línea de prevención del Coronavirus, porque Cruz Roja es auxiliar de los poderes del Estado salvadoreño, y en este caso trabajamos para brindar ayuda al Ejecutivo durante la emergencia, porque como ente humanitario somos más que atender accidentes automovilísticos, de trabajo o ambulancias, sino que nuestra parte operativa va más, encaminada en la ayuda humanitaria integral”, puntualizó.