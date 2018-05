Crédito para Rosales será prioridad en la agenda del FMLN: Nidia Díaz

Compartir ! tweet





Mirna Jiménez

Diario Co Latino

La jefa de la fracción legislativa del FMLN Nidia Díaz dijo que la prioridad de la bancada de izquierda al inicio de la nueva legislatura será incorporar a la agenda de la comisión de Hacienda la aprobación del préstamo para el sector salud, que incluye 80 millones de dólares para la construcción del nuevo hospital Rosales.

“Hemos hablado con Yanci Guadalupe Urbina, quien será la presidenta de la comisión de Hacienda, y ella tiene mucho interés, como grupo parlamentario del FMLN, de impulsar (la aprobación del préstamo). Esperamos que ella en su primera reunión ya como presidenta de la comisión tiene toda la posibilidad de revisar expediente y de promover”, manifestó Díaz en TCS.

Díaz recordó, sin embargo, que es la fracción legislativa de ARENA la que tiene la última palabra y que también la tuvo en el periodo 2015-2018, debido a que en ambas legislaturas el partido de derecha ha contado con más de 28 diputados, lo que es suficiente para impedir que el resto de partidos sumen 56 de los 84 votos, necesarios para aprobar créditos.

La diputada dijo que en muchos casos como los créditos para Ciudad Mujer, incluso las diputadas de ARENA se han identificado con el modelo de inclusión de ese proyecto, pero al final se ha impuesto la disciplina partidaria y las legisladoras de derecha han terminado por votar en contra de los préstamos destinados a construir nuevas sedes.

“Entonces, puede haber esa sensibilidad que a todos nos estremece, de la necesidad de ese hospital para los pacientes, pero ya la hora de la voluntad es cuando se levanta la mano (en la sesión plenaria) o no se levanta, y no queremos correr el riesgo de que se vote y si no tiene los votos, el crédito pase al archivo”, explicó Díaz.

Sobre la construcción de un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, Díaz aclaró que no es un proyecto que se esté decidiendo en este momento en el pleno, sino que ya fue aprobado anteriormente y en la actualidad solo está pendiente un paso administrativo para que se ejecute.

Recordó que el edificio quedó muy dañado luego de los terremotos de enero y febrero de 2001 y que tanto los legisladores como los trabajadores, y por quienes por cualquier motivo visitan el edificio legislativo, corren riesgo debido a los daños estructurales que tiene la construcción.

Antonio Almendáriz, diputado del PCN, también presente en la entrevista de TCS, respaldó las afirmaciones de Díaz y manifestó que ese edificio debió dejarse de utilizar después de los terremotos a raíz de los daños que sufrió. “En 2001 se nos informó de que corrían riesgo las personas que lo habitamos”, señaló.

Almendáriz también se comprometió a gestionar en su partido para que se vote por el crédito del hospital Rosales. “Con lo demás, hay que ver cuánto tiene que pagar el pueblo con lo que sí es sumamente necesario”, recalcó.