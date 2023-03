Continúa emanaciones y explosiones en el volcán de San Miguel

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que continúan las emanaciones y explosiones a través del cráter central del volcán de San Miguel, la última se observó a las 12:11 PM de este 9 de marzo.

“Chinameca, San Rafael Oriente, San Jorge y San Miguel, son las zonas más afectadas con el incremento en la actividad del volcán Chaparrastique. En el municipio de El Tránsito están reportando caída de cenizas. día martes y miércoles también hubo presencia de ceniza, en el cantón las Moritas, en San Miguel”, explicó el director general de Protección Civil, Luis Amaya.

El funcionario dijo que el volcán está activo, pero tampoco es para generar una extrema alarma; sin embargo, se ha pedido a la población no hacer senderismo ni excursiones, no desarrollar actividades agrícolas, ni pastoreo, así como no hacer caso de rumores y enterarse a través de las fuentes oficiales.

La emisión de gases de origen magmático ha sido continua. Los registros de sismicidad muestran un incremento en la actividad relacionada al paso de gases desde el interior, por lo cual, es más probable observar estos períodos de desgasificación y explosiones acompañadas de cenizas.

“Con la vista de un drone uno puede observar que el área suroeste del volcán está sin vegetación, la pluma que se levanta tiende a depositar ceniza en ese sector, observamos que hay picos extremos de relativa sismicidad y luego una relativa calma, la actividad es impredecible”, detalló.

Según el funcionario, al tener una actividad que pase de la desgasificación tienen considerado diferentes escenarios, a través de la Dirección de Albergues cuentan con los espacios disponibles y el transporte en caso de evacuación.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación (MINED) indicó que en aras de proteger la vida de la comunidad educativa, suspendió las clases desde el 8 hasta el 10 de marzo en los municipios de San Miguel, Chinameca, San Jorge, San Rafael Oriente y El Tránsito.

El MINED pidió a la comunidad educativa que se mantengan pendientes de los canales oficiales, para conocer las nuevas medidas, e instó a acatar las disposiciones emitidas por la Dirección General de Protección Civil, a fin de salvaguardar a los estudiantes, docentes y personal administrativo.