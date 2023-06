Constitución e Historia: extinción de alcaldías y Distritos propuestos II

César Ramírez

@caralvasalvador

Comentamos algunos artículos constitucionales que implican a las municipalidades, como el Art. 202, además las relaciones entre: ONG, comunidades, alcaldes, Impago y eliminación del FODES además cambios históricos y denominaciones geográficas.

Este complejo panorama tiene aristas políticas, históricas y constitucionales, puesto que la eliminación de alcaldías en una denominación aún no definida probablemente suprimirá la tradición histórica individual de cada municipalidad, por esa razón documentarse con textos institucionales publicados con anterioridad nos muestran la riqueza de nuestra historia, las fundaciones de ciudades, los pueblos originarios, su identidad étnica, su idioma, el enorme aporte de nuestras comunidades originadoras de pueblos y ciudades que llegan a nuestros días.

El Diccionario geográfico de El Salvador con tres tomos y aproximadamente 1,014 páginas, publicado entre los años 1970 y 1974 constituye un legado de importancia nacional; en esa circunstancia transcribo fragmentos del tomo I de ese valioso documento: “ Prólogo. Fruto del esfuerzo de largos años de trabajo es la publicación del Diccionario Geográfico de El Salvador. Para realizar esta obra fueron indispensables, desde su fase inicial, el esfuerzo conjunto de personal de este instituto y la oportuna y amplia colaboración que dieron en todo momento los señores Gobernadores Departamentales, Alcaldes, Comandantes locales, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Estadística y Censo, La Biblioteca Nacional y personas particulares que fue necesario consultar, para ello el Instituto Geográfico Nacional deja constancia del sincero agradecimiento, ya que con su valiosa e indispensable ayuda fue posible salir avante en las metas fijadas”.

“Los datos referentes a la evolución histórica-administrativa de los Municipios han sido tomados de la obra “El Salvador, historia de sus pueblos, villas y ciudades” cuyo autor es el bachiller, Jorge Lardé y Larín y Pedro Araúz”.

“Las coordenadas geográficas, alturas sobre el nivel del mar y distancias de las diversas poblaciones son establecidas por el Instituto-Geográfico Nacional”.

“Los datos sobre población corresponden a los censos o padrones de los años 1930, 1950 y 1961 son estimados o aproximados y han sido tomados de los Anuarios Estadísticos publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos. La división administrativa en lo que se refiere a cantones y caseríos de cada municipio corresponde al presente año 1970”. Etc.

Ahora esta obra en general tiene poco sentido, puesto que la descripción, puntos cardinales, límites y jurisdicción tiene una nebulosa administrativa y ordenamiento subordinado de unas sobre otras municipalidades así: San Salvador Centro conformado por San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, el conjunto constituye una sola de las nuevas 5 alcaldías.

Su descripción geográfica bajo ese modelo se torna un problema de referencias, leamos la descripción histórica de San Salvador e invito a los lectores (as) a realizar el ejercicio nominal bajo la nueva descripción: “San Salvador. Departamento que pertenece a la Zona Central de la República. Está limitado al N. por el Depto. de Chalatenango; al E: por los deptos. de Cuscatlán y la Paz; al S. y W. por el depto. de La Libertad. Posición geográfica 13° 28´ 57´´, 14°03´54´´ L.N. 89°01´36´´ y 89°01´ 36´´ y 89°17´40´´ L.W.G. Tiene una superficie de 886.15 km². Los municipios más densamente poblados son: San Salvador, Delgado, Mejicanos, Soyapango, Panchimalco y Apopa” 1.

En estas breves citas podemos inferir la nueva nomenclatura: San Salvador Norte, Oeste, Este, Centro, Sur, puesto que cada uno de estos distritos genera una nueva limitación territorial, la subordinación de unas alcaldías a otras, su forma de gobierno, la gestión comunitaria, etc. si este nuevo orden cambia la descripción geográfica, también cambia su imagen por ejemplo: El Distrito Centro tendrá una bandera, un símbolo de referencia, el Distrito Sur otra bandera y su respectivo descriptor cultural etc. existirán un departamento y 5 alcaldías que antes eran unas dos docenas, considerando su autonomía constitucional art. 203, 204 etc.

Cabe destacar que estos libros citados fueron editados por un Instituto que ya no existe, mientras la Dirección General de Estadística y Censo fue incorporada al Banco Central de Reserva.

En el caso de los feriados nacionales por celebrar su momento de fundación ¿habrá interferencia en asueto unas sobre otras o mantendrán su autonomía?

Otro evento a considerar es la unidad jurídica del Distrito, en el hipotético caso de los juicios por tazas municipales a empresas u otro acción de esa naturaleza, la mora financiera o los amparos de procedimientos requerirá individualizar cada caso, entonces cada Distrito se considerará parte en el cobro de tasas retrasadas o juicios pendientes… algunos necesitarán buenos abogados.

En consecuencia, el nuevo orden territorial municipal, abre un laberinto de posibilidades y omisiones a considerar, será un gran desafío social y memoria histórica. amazon.com/author/csarcaralv

1. “División administrativa Distrito San Salvador, Tonacatepeque, Santo Tomás”Diccionario Geográfico de El Salvador tomo II, pág. 344-345.