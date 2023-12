Congresistas estadounidenses sobre la visita de Zelenski: «No recibiremos órdenes de él»

Sputnik

El senador Mike Lee declaró que no aceptará órdenes del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su visita a Washington en un esfuerzo por recabar apoyos para una mayor ayuda a Ucrania. Los comentarios se produjeron en medio de los fallidos intentos del presidente estadounidense, Joe Biden, de conseguir más fondos para Kiev.

«¿Así que nadie podría tener una razón legítima para estar en desacuerdo con Zelenski? Se me ocurren muchas razones legítimas (…) No es tarea de Zelenski preocuparse por los intereses de EEUU. Pero sí lo es la nuestra, y no recibiremos órdenes de él», aseguró.

A su vez, la congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene también aprovechó la visita de Zelenski para subrayar la falta de voluntad de EEUU de apoyar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

«Con Zelenski en la ciudad [de Washington] y el dinero de Ucrania agotándose, ¿por qué nadie en EEUU habla de un tratado de paz con Rusia? Respuesta: la Casa Blanca quiere la guerra, no la paz», destacó Greene en la red social X.

Anteriormente, la legisladora declaró que financiar a Ucrania fue un acto de «estupidez y horrible irresponsabilidad de los líderes estadounidenses».