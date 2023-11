Conferencia Episcopal exhorta a políticos a desarrollar campaña de altura cívica

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Conferencia Episcopal de El Salvador hizo un llamado a los políticos para desarrollar una campaña electoral de altura cívica, fundamentada en el respeto mutuo y el máximo respeto al pueblo; donde cada uno de los contendientes exponga la oferta de sus planes de gobierno a desarrollar.

Además, exhortó a respetar la voluntad del pueblo salvadoreño en su derecho a elegir libremente, y el absoluto cumplimiento de las normas electorales.

“Hacemos un llamado a todos, a contribuir al bien de la nación, ejerciendo su derecho y deber de votar con responsabilidad, atendiendo a su propia conciencia, eligiendo a las personas más convenientes para el bien de nuestro país, aquellas con más valores, y, teniendo en cuenta los planes de gestión que presenten”, sostuvo el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas.

Asimismo, pidió a quienes resulten elegidos en el próximo evento electoral a trabajar por cambiar la historia del país, la cual ha estado marcada por un hiriente contraste, ricos cada vez más ricos frente a pobres cada vez más pobres. Pobreza expresada en la falta de vivienda digna, salarios injustos, educación y salud deficientes, desempleo, subempleo, desnutrición, migraciones forzadas.

“Pedimos que cuanto antes se les dignifique y restituya a las víctimas de los problemas agudizados por las nocivas prácticas de la corrupción, impunidad y la injusta distribución de la riqueza, agregado al flagelo de la guerra civil y, en los últimos treinta años, la violencia de grupos terroristas”, afirmó el religioso.

A la vez, enfatizó que un pacto de buena voluntad entre partidos no es necesario, cuando ya existen las leyes electorales, las cuales son importante cumplirlas.

“Este pacto se ha venido haciendo durante muchas veces en cada evento electoral, pero no hay ninguna vinculación legal, si algunos partidos lo firman qué bien, pero si otros no lo hacen están en todo su derecho. La firma de este pacto más bien ha sido mediático, para demostrar que están con buena voluntad, aunque al final no lo cumplen”, señaló.

Escobar Alas demandó a los políticos para trabajar por la dignificación del pueblo, centrando esfuerzos en el mejoramiento de la calidad humana de cada salvadoreño, impulsando el desarrollo integral de la sociedad salvadoreña incrementando las capacidades productivas en una justa y dinámica distribución de la riqueza, en la creación de más fuentes de trabajo, pago de salarios justos y otros factores propios de la economía.

El arzobispo consideró necesario apostar por el desarrollo cualitativo de la población, invirtiendo buen porcentaje del PIB en el campo social, inversión que asegure la mejora de los sistemas educativo, médico, jurídico, y de pensiones; así como también mejoras ambientales y culturales.