Comunidades y organizaciones piden investigación del presidente de ANDA

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Directivos de la Asociación Comunal Santa Eduviges (ACSE) y representantes del Foro del Agua presentaron un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue y procese al presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, por actos arbitrarios e instigación al delito y amenazas.

Carlos Flores -integrante del Foro del Agua- señaló que los actos arbitrarios de los funcionarios de ANDA, se vienen dando desde la administración de Frederick Benítez, y de manera autoritaria han condenado a 900 familias que viven en la colonia Santa Eduviges, Soyapango, a no contar con agua potable.

“Frederick Benítez, desde junio del presente año, que fue lo más crítico de la pandemia del COVID-19, dejaron sin agua a las personas. Y cómo es que ANDA, en lugar de resolver los problemas del abastecimiento, decide sabotear el sistema de agua de la comunidad. Y decimos que es sabotaje, porque tenemos pruebas para demostrar dónde se encuentra el corte que hicieron los empleados de ANDA a las tuberías de ACSE”, acotó.

En cuanto a la “instigación al delito y amenazas”, Flores relató que fueron agredidos e insultados por un grupo de personas afiliadas al partido Nuevas Ideas, que es con quienes se ha reunido el presidente Rubén Alemán, frente a la Asociación Comunal Santa Eduviges (ACSE) que tiene catorce años de existencia en la distribución del agua.

“El presidente de ANDA quiere presentarse como un redentor; que no sea ridículo, si quiere resolver el problema, tiene que sentarse y utilizar los mecanismos legales. No estamos en ninguna dictadura y, como Foro del Agua, seguiremos acompañando a la población de la colonia Santa Eduviges, aunque nos manden a esa pandilla de matones que tienen para que agiten y amedrenten a la comunidad; lamentamos mucho el inicio de su gestión”, observó Flores.

Asimismo, anunciaron que están preparando un recurso de amparo, para presentarlo ante la Corte Suprema de Justicia, y sentar un precedente en la demanda de justicia para la población salvadoreña y su derecho inherente al agua.

“Ya el Juzgado de Instrucción de Soyapango, en 2018, emitió una resolución favorable a la Asociación Comunal Santa Eduviges, donde aclaraba que aunque las autoridades (municipales) no les habían emitido sus documentos legales, ellos son los que por posesión eran quienes están prestando el servicio de agua potable; entonces, no entendemos. ¿Cuál es la documentación legal que exige a la junta de ACSE el presidente Alemán? O es que el Estado salvadoreño nació con la llegada del presidente Nayib Bukele al Gobierno. ¡Están equivocados! El sistema político del país recibe y despide funcionarios, no son el principio y fin del Estado salvadoreño”, aclaró.

Asimismo, ACSE y el Foro del Agua están en el proceso de conversaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que tome este caso de ANDA contra la población de Santa Eduviges, por considerar que es “sumamente delicado” que funcionarios del Estado, responsables de garantizar los derechos humanos al agua, salud, vida, seguridad y la paz, estén involucrados en acciones que generan conflictividad y riesgo social en las comunidades.

“No podemos creer que, solo por garantizarse votos en las próximas elecciones, confronten a la población. A quienes dicen que la directiva de ACSE es del FMLN, ellos se enfrentaron a esos gobiernos (ARENA y FMLN) y también tenemos las fotografías de las personas agitadoras de la comunidad, en vinculación con la candidata a alcaldesa de Soyapango de Nuevas Ideas. Algunos periodistas han dicho que esto es político y les decimos que sí, el problema del agua en el país es político, porque quieren para las empresas o para ganar las alcaldías y nosotros vamos a hacer que se cumplan las leyes en nuestro país, hasta las últimas consecuencias”, indicó Flores.

Celio Castro, como representante de la Asociación Comunal Santa Eduviges (ACSE), reafirmó los destrozos de empleados de ANDA, el 18 de junio recién pasado, en el pozo que abastece a la población en la colonia Santa Gertrudis, destruyendo el macromedidor que ACSE le compró a la ANDA, dejándolos sin agua por más de dos meses, que consideró un atentando contra la vida de miles de familias.

“Ese sabotaje al macromedidor que le compramos a ANDA, y por el cual pagamos $1,415.22 mensuales, y dañaron el pozo que se construyó para la comunidad, con esfuerzos propios, la Asociación Comunal Santa Eduviges con lo que paga la gente -que son pocos-, se logró un crédito para reconstruir un pozo, haciendo una fuerte inversión. ¿Por qué la ANDA no quiso retomar antes ese proyecto del pozo, pero ahora que está en buen funcionamiento lo quiere? Es porque ANDA ha demostrado que es incapaz de cumplirle al pueblo salvadoreño con su campaña Agua para Todos. Y lo único que hacen es amenazar a las comunidades con la fuerza policial y militar”, puntualizó Castro.