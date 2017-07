Comunidades piden a Fiscalía haga justicia en el caso Las Neblinas

Luis Ponce

@DiarioCoLatino

Comunidades populares aglutinadas en la Corporación de Comunidades para la Cooperación Solidaria (CORDECOM) y la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (COMPHAS) en solidaridad con los habitantes de la comunidad Las Neblinas, en Panchimalco, marcharon sobre el boulevard Orden de Malta para entregar una carta, dirigida al fiscal general, donde le exhortan a hacer justicia en el caso que actualmente se ventila y tiene en zozobra a estas familias que piden no ser desalojadas.

Con banderas en mano, con música que incita a luchar por un país justo, cientos de personas de comunidades populares marcharon para sentar un precedente: todos los salvadoreños son dueños del país, sin importar su condición social. No les importó insultos de conductores de automotores lujosos en la exclusiva zona de Santa Elena, que dejaban de lado los modales y hacían sonar las bocinas de sus vehículos de forma estridente.

El recurso presentado pide al fiscal abrir una investigación contra Pedro Andrés Rivera y Orozco Navarrete. Según Mario Chávez, cometieron ilícitos con las 9 familias con posible orden de desalojo. “Ellos pagaron sus lotes, tienen sus viviendas. Ahora el señor Rivera, después que había vendido la propiedad a las 9 familias, ahora se lo vende al Orozco. Estamos hablando de una situación ilegal, de una violación contra los derechos de la familia”, agregó.

Después de presentar un recurso en mayo pasado, según Chávez, el fiscal tomó la palabra y citó a las personas. Sin embargo, denuncian que fueron tratados como imputados. Fueron cuestionados del porqué ellos demandaban a Orozco, cuando fue él quien presentó la demanda para que los despojen. “Lo que vimos ahí es que la justicia está a favor del rico”, sentenció Chávez.

Estas organizaciones amenazan de que, al no ser escuchados en las instancias de justicia del Estado, se irán a nivel internacional. “El señor fiscal dijo una cosa cuando lo invistieron: voy a cumplir mi palabra con la Constitución en la mano y con la biblia en la otra. La justicia va a ser para todos, no para unos”, mencionó. Dentro de las intervenciones, recordaron las palabras de profeta de América y pidieron que se rompa con esta costumbre que tanto ha dañado a la sociedad salvadoreña, que la justicia ya no sea como la serpiente que solo pica al descalzo. Las familias de Las Neblinas no están pidiendo que se les regale un terreno, sino que se respete su legítimo derecho. Algunos han pagado por treinta años donde viven, tienen recibos y comprobantes.

“El patrimonio que tenemos, es un sacrificio de muchos años de trabajo de sol a sol, todo para garantizar nuestra estabilidad familiar y el futuro de nuestros hijos. Por eso de acuerdo a la Constitución, toda persona tiene derecho a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, trabajo y defensa de los mismos. Excelentísimo señor fiscal, le pedimos se aplique la ley, porque reconocemos que la justicia no se vende ni se compra”, puntualizó Chávez.