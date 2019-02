Comuna de Ilopango se toma las comunidades para beneficio de la ciudadanía

Joaquín Salazar

“A mi no me gusta estar en una oficina, ni en un escritorio, me gusta estar en el territorio y cerca de ti”, sostiene el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo en el marco de la visita a la comunidad Vista Al Lago, en la colonia Santa Lucia de este municipio, lugar donde el edil desarrolla el programa: “Ilopango cerca de ti”, mecanismo con el que pretende acercar los principales servicios de la comuna a los sectores vulnerables y por años olvidados.

La alcaldía de Ilopango implementa desde principios de este mes el programa “Ilopango cerca de ti”, donde se llevan programas y talleres a las comunidades y se busca una solución a las principales necesidades de los ciudadanos.

En la residencial Vista al Lago, en la colonia Santa Lucía, fue el lugar donde personal de la comuna de Ilopango en conjunto con la comunidad organizada hicieron labores de limpieza y llevaron los diferentes programas y talleres, de beneficio para los ciudadanos.

“Este día estamos en esta comunidad, donde hemos metido labores de limpieza, con la poda en los zacatales, hemos metido programas de piñatería, corte y confección, bisutería y estamos retirando ripio, para recuperar las aceras, que la comunidad nos ha pedido”, explicó el edil.

De igual manera, el alcalde aseguró que la próxima semana iniciará con proyectos en las comunidades: con la recuperación de las zonas verdes y el recarpeteo de las calles.

“La comunidades nos han pedido, a través de redes sociales que nos acerquemos a las comunidades y lo hemos hecho. Este día hemos intervenido la zona”, explicó, el edil.

Agregó, “no solo estamos designados en hacer cada uno de los servicios que tenemos, sino que también a nuestra población que no ha podido inscribir a sus hijos o aquellos que no han sido asentados también traemos una oficina jurídica, ha venido también parte de nuestra gente para orientar y brindar información”

La comuna también desarrolla programas de limpieza y fumigación en la comunidad. Situación que fue bien vista por los residentes del lugar.

Douglas González, habitante de la zona aseguró que esta es una acción positiva.

Ya que como comunidad se necesita todo el apoyo de la alcaldía. Principalmente de la mano del alcalde. “esperamos que esta sea la primera y no la última. Para que este asistiendo a las comunidades, que son de mayor importancia para la población. Estamos muy satisfechos porque todos salimos beneficiados”, sostuvo.

Manuel Antonio Serrano, director del Centro Escolar Vista al Lago de Ilopango, explicó que esta acción de la alcaldía se hace sentir en las necesidades más fundamentales de la población, principalmente en los sectores estudiantiles.

“Este tipo de actividades se requiere, porque salvaguarda la salud de los alumnos; quizás unas tres veces al año. Muy agradecido con el señor alcalde porque siempre está presto para apoyarnos y tener iniciativas con la comunidad estudiantil”, explicó.