“Complicidad”: III Temporada de Danza

“Buscando tabula rasa” y “Trust” son las dos piezas puestas en escena por la Compañía Nacional de Danza que presentó este fin de semana de forma exitosa en su III Temporada de Danza 2018, titulada “Complicidad”, en la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador.

En la celebración de su décimo aniversario la Compañía Nacional de Danza (CND) dio un espectáculo donde ofreció al público la coreografía “Buscando tabula rasa”, de la mexicana Erika Pirl.

Esta pieza fue interpretada por los bailarines Guadalupe Gómez, Georgina Flores, Abigail Rivera, Leslie Hernández, Gloria Pérez, David Alfaro, Belisario Llanos, Ernesto García, Antonio Lara, Roberto Urrutia, Ubaldo Ramírez y Asuical Sandoval, bailarines de alto rendimiento que forman parte del elenco 2018 de la CND.

Esta producción artística representa el hecho de limpiar —dejar— el cassette borrado pero no olvidarse de lo que se había registrado, la sensación de limpiar la pizarra pero reconociendo siempre la huella de la tiza, es un modismo relativamente contemporáneo.

Y el mensaje fue claro, se debe reflexionar sobre “la hora del cambio y que no hay espacio de cambio si no se está dispuesto a borrar algo”. Además, de hacer la analogía “que el ser humano es como el teléfono inteligente —no cabe todo— entonces hay que decidir qué borrar para construir y guardar de nuevo”.

“Trust” fue la segunda pieza en escena bajo la dirección coreográfica del maestro Eduardo Rogel, director de la CND. Esta coreografía expresa la búsqueda de generar confianza para que diferentes personas con un fin común se unan y construyan algo diferente. Irene Varela, quien junto a su familia disfrutó de “Complicidad”, señaló: “siempre he disfrutado del trabajo que presenta la CND en escena; son muy profesionales y en cada temporada ofrecen un espectáculo muy diferente, cada coreografía te invita a interpretarla de maneras distintas. Los felicito, me ha gustado mucho lo que he visto esta tarde”.

Para la compañía, las propuestas creativas de esta temporada son un reflejo de “este mundo tan sobrecargado, donde casi no tenemos tiempo para sentarnos, pero buscamos momentos de tranquilidad y contactos con otros; el reto es crear relaciones, poder mantenerlas o dejarlas fluir, crear nuevas definiciones, un mundo nuevo con reglas y ritmos distintos”.