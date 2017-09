Comisión Especial Electoral del FMLN prepara resultados oficiales de comicios internos

@OscarCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desarrolló sus elecciones internas, en el que la militancia del partido de izquierda eligió a quienes participarán en los comicios legislativos y municipales para ser electos por la ciudadanía y ocupar un cargo de elección popular el 4 de marzo de 2018.

Al respecto, Medardo González, secretario general del FMLN, informó que después de que la Comisión Especial Electoral culmine el escrutinio dará los resultados. “Ya está en el momento del escrutinio, la Comisión electoral nos dará los resultados oficiales mañana, vamos a estar pendientes de estos resultados”.

González calificó las elecciones internas como “una fiesta política”, debido a la alta participación de efemelenistas, el dirigente político aseguró que asistieron a las urnas más del 73 % de los militantes. “Participamos el 73.48 % a nivel nacional, de un padrón de 25 mil 424 votamos, 18 mil 675, hubo una participación muy importante, todos los departamentos estuvieron arriba del 50%”, detalló.

El secretario general del FMLN agregó que en el departamento de San Salvador hubo una participación de 78.10% de un padrón de 3 mil 657, de igual forma en el departamento de Santa Ana hubo una asistencia del 67.93%, en San Miguel la participación de la militancia fue de un 81.96%.

Al referirse a las candidaturas únicas, González enfatizó en que el FMLN cumplió con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, ya que para dichas candidaturas hubo consenso con la militancia de los municipios en los que se presentó una sola planilla que aspira integrar el concejo municipal.

“No hemos violentado la ley de la República, lo que hemos usado es la búsqueda de consensos a nivel municipal y departamental que nos permitió en la mayoría de lugares poder llevar candidatos únicos”, afirmó González.

Apoyo a Merino

Recientemente un grupo de congresistas estadounidenses pidieron una investigación en contra de José Luis Merino, al respecto, González consideró que la solicitud “es señalamiento calumnioso que no tiene ningún asidero objetivo, rechazamos estas acusaciones que no tienen veracidad”, dijo González.

El secretario general del FMLN recordó que las acusaciones en contra de Merino no son nuevas, ya que desde tiempo atrás se pretende involucrarlo en actividades delictivas. “Debemos recordar cómo trataron de incriminar a Ramiro en aquello de la computadora, nunca tuvieron pruebas de nada que involucrara a Ramiro en acciones delictivas de ningún tipo”, afirmó.

Para el dirigente político, las acusaciones en contra de Merino tienen el propósito de “impactar políticamente a Ramiro y al FMLN”, ya que aparecen en momentos pre electorales.

Posible inconstitucionalidad Presupuesto 2017

El principal partido de oposición presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que el Presupuesto General de la Nación 2017 sea declarado inconstitucional.

Al respecto, el secretario general del FMLN manifestó: “ARENA no solo no votó por la aprobación del Presupuesto, lo que hizo fue presentar una demanda de inconstitucionalidad, nosotros hemos dicho que no hay ninguna razón, no hay violentación al marco legal, hemos respetado el estado de derecho de nuestro país”.

González explicó que las consecuencias de que sea declaro inconstitucional el presupuesto 2017 conllevan la paralización en la ejecución de algunos proyectos gubernamentales. “La única forma que el país tendría para seguir funcionando es con el presupuesto del año anterior”, pero no es suficiente, declaró.

El dirigente político detalló que entre las consecuencias destacan que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no tendría capacidad de ejecutar algunos proyectos, entre ellos la mejora en la infraestructura vial de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y La Libertad.

De igual forma, el Ministerio de Salud no tendría la capacidad para fortalecer el sistema público de salud, ya que de declararse inconstitucional el Presupuesto 2017 le faltarían $14.7 millones para ejecutar el proyecto, el cual incluye el abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud.

En Educación también se afectaría la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, “si los cuatro abogados de la Sala de lo Constitucional toman esta medida, entonces, no se van a poder ejecutar $27.4 millones para mejorar la calidad de la educación”.

“El FMLN denuncia, rechaza cualquier medida que de este tipo sea pretensión de los cuatro abogados de la Sala de lo Constitucional”, concluyó González.