Comerciantes confirman aumento en precios de productos básicos

Los comerciantes del Mercado Municipal de Santa Tecla y de los alrededores del centro de San Salvador, señalan que los productos alimenticios básicos experimentaron un alza de precios por parte de los comerciantes mayoristas. “En todo se ha visto incremento, yo no he agarrado porque está caro. Me decían los mayoristas que la caja de tomates la tienen en $67.00 cuando antes se encontraba en $45.00”, aseguró una comerciante.

Los precios de algunos productos al público incluyen la libra de papas a $1.50, cebollas a cuatro por $1.00, tomates a cuatro por $1.00, güisquil a $1.25, zanahorias a $0.50 cada una, y la libra de pollo pasó de $4.00 a $5.25 en algunos comercios y la libra de quesillo a $3.25. “Yo no compré ahora porque estaba muy caro. La poca venta que vendo es de la que me había quedado. Yo por lo menos no he subido precios porque no he comprado. Si va a averiguar a La Tiendona, ni venta hay ahorita y la poca que está ya sabe lo caro que se da”, mencionó un comerciante de Santa Tecla.

“La gente no entra a comprar, solo a los supermercados se va. Está todo caro y está calmado para vender. Lo que está más caro es lo que transportan de Guatemala para acá”, agregó una comerciante.

Los comerciantes señalaron que el incremento de precios en los productos básicos se debe a los “impuestos en fronteras por lluvias”. Además, mencionaron que los precios han cambiado drásticamente en los últimos días debido a estas condiciones climáticas.

Por otro lado, los consumidores también manifestaron su descontento con los actuales precios en los mercados. “Muchos vendedores también se aprovechan de uno y dan las cosas súper caras. Por ejemplo, los tomates cada uno lo dan a $0.25, los más baratos. Además, los vendedores dan las excusas de que suben los impuestos. A uno solo le queda llevar las cosas así de caras”, comentó un consumidor en Santa Tecla.

Asimismo, se podían observar algunos vendedores que varían los precios, a pesar de haber comprado los productos al mismo proveedor. Sin embargo, manifestaron que esto se debe a que algunos ya tenían producto antes de los incrementos.

DC exige a los comerciantes regular el alza de precios

Debido a las denuncias de consumidores, la Defensoría del Consumidor (DC) exigió que los comerciantes justifiquen los precios que ofrecen. Entre las excusas que dieron algunos en diferentes mercados están: “han subido impuestos en Guatemala”, “no hay producción” y “me la vendieron caro”. En este sentido, desde principios de esta semana la DC comenzó las verificaciones de precios en el mercado central de San Salvador, la principal plaza de abasto de los salvadoreños en la capital. De la misma manera, reiteraron que los vendedores que incrementen precios de manera injustificada se les multará con 200 salarios mínimos. “No se tolerará la especulación ni el incremento injustificado de precios de productos de la canasta básica de alimentos”, dijo Ricardo Salazar, presidente de la DC.

Este jueves la DC redobló los operativos de inspección en supermercados, tiendas mayoristas y mercados en los municipios de San Miguel Centro, Santa Ana Centro, Ahuachapán Centro, San Salvador Centro, en los distritos de Cuscatancingo y San Salvador, en el barrio San Jacinto; y San Salvador Este, en el distrito de Ilopango.

“Hemos activado el procedimiento de investigación, a través de requerimiento, ya tenemos alrededor de 20 negocios dedicados a la importación, distribución y comercio de papa, para poder establecer si tiene justificación este incremento de precios”, agregó Salazar en una entrevista televisiva.

Además, señaló que se ha “activado una coordinación en diferentes niveles, con embajadas de Honduras y Guatemala y aduanas, para conocer el estado de las cadenas de suministro”. “Actualmente, se tiene un flujo bastante normal en lácteos y frijoles (…) se han realizado más de 350 inspecciones a nivel nacional”, señaló Salazar.

“No vamos a permitir ningún abuso a los consumidores, mediante las inspecciones estamos requiriendo toda la información que nos permita establecer si existe la práctica abusiva de incremento injustificado de precio. El llamado es también a la población para que denuncie cualquier incremento”, concluyó Salazar.

