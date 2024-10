Colombia y Brasil impulsan plan para comunidades afrodescendientes

Cali, Colombia/Prensa Latina

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, anunció hoy la implementación de un programa diseñado de conjunto con Brasil para impulsar el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes de ambos países.

La también ministra de Igualdad y Equidad Social reveló los detalles de estrategia durante la inauguración del pabellón del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), junto a la ministra de Igualdad Racial del gigante sudamericano, Anielle Franco, en la Zona Azul de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16).

“Será un programa que permitirá el intercambio entre los pueblos afrodescendientes de Colombia y los pueblos quilombolas de Brasil, de sus experiencias, de cómo desde esos territorios biodiversos la gente cultiva y produce de manera sustentable”, refirió.

Con esta red de articulación, manifestó, que cuenta con el respaldo de la CAF, se busca dar apoyo a las comunidades que han estado marginadas y excluidas, y cuyas condiciones no garantizan el goce efectivo de sus derechos.

Consideró que de lo que se trata es de es de que los pueblos afrodescendientes se apoyen entre sí y puedan acceder con mayor facilidad a programas de financiamiento y fondos de cooperación.

“No es posible hablar de conservación en nuestros territorios si no hablamos de cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Nuestra población afrodescendiente e indígena vive con las necesidades básicas insatisfechas. En sus territorios no hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay conectividad, no hay acceso a salud, pero son los territorios más ricos en biodiversidad”, explicó.

Márquez reveló igualmente que se está trabajando en la constitución de un fondo que permita a las comunidades afro del Chocó biogeográfico y de todo el andén del Pacífico en Colombia, acceder a recursos para implementar programas y proyectos que contribuyan a la conservación del territorio y al mejoramiento de sus condiciones de vida.

