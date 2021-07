Colegio Médico ve necesarias restricciones aprobadas contra el COVID-19 y cree que se debió actuar antes

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela consideró acertado que el Gobierno haya aprobado suspender de forma transitoria eventos masivos, con el objetivo de frenar los casos de COVID-19.

“Lo vemos como algo necesario. Creemos que el decreto se tendría que haber hecho antes. Desde el gremio médico hemos venido mencionando que hay una preocupación por el incremento de casos de COVID-19”, afirmó Brizuela.

La Asamblea Legislativa aprobó el martes un decreto que suspende durante 90 días los eventos deportivos, mitines, conciertos y festividades patronales por 90 días. Asimismo, estableció multas para quienes no cumplan las medidas aprobadas.

Al respecto, el infectólogo Iván Solano afirmó que Salud ha fallado en su tarea de hacer cumplir las medidas de prevención y controles para combatir la proliferación de los casos de COVID-19.

“Yo creo que lo que ha faltado por parte del Ministerio de Salud es supervisar y vigilar que se cumplan las medidas de prevención en todas las áreas”, dijo Solano en la entrevista Frente a Frente de TCS.

Brizuela afirmó que se mantiene las dudas sobre las cifras reales de la pandemia en El Salvador debido a que las autoridades no han sido transparentes.

“Sí, hemos detectado un subregistro, el cual se ha observado más porque la información no fluye como fluía al inicio de la pandemia”, detalló.

Solano dijo que aunque Salud no es transparente con las cifras de la pandemia, hay una percepción y hechos concretos que confirman esta situación.

“Llevo tres semanas en las que no he podido Ingresar a un paciente a un hospital privado, porque está topado, esa situación a mí me dice que hay más casos, y las consultas por enfermedades leves también se han incrementado”, manifestó Solano.

Brizuela dijo que se ha generado una falsa idea de que con la vacunación la población ya está protegida contra el coronavirus y que se puede volver a la normalidad.

“Se ha dado la mala percepción que con la vacunación se está resolviendo el problema; la vacunación solo es una estrategia más de Salud Pública para enfrentar esta pandemia”, manifestó Brizuela a TCS.