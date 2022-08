COFAPPES pide libertad para ex diputado Calixto Mejía

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Comité de Familiares de Presas y Presos políticos de El Salvador (COFAPPES) pidió la libertad para el ex diputado, Calixto Mejía, quien se encuentra enfermo en el penal La Esperanza conocido como “Mariona”, y no le es permitido ser atendido por los médicos. “Aun habiendo resolución de la jueza del caso que autorizó los permisos para recibir las consultas médicas, pero Centros Penales no lo ha cumplido. Calixto Mejía tenía la absolución de la Corte de Cuentas, la cual le acredita que no tiene indicios de enriquecimientos ilícitos, como lo están acusando, la captura de los compañeros es persecución política”, señaló Enma Fabián, representante de COFAPPES.

En el caso de los exfuncionarios de los gobiernos del FMLN, la etapa de instrucción finaliza en el mes de agosto y aún sigue en prisión Calixto Mejía, quien ya cumplió un año de cárcel; los demás procesados tienen medidas distintas al encarcelamiento, por lo cual los representantes de COFAPPES pidieron la liberación inmediata de los presos políticos, pues no hay pruebas que demuestren delito alguno.

Asimismo, exigieron el cese a la persecución política contra la oposición, y se frene el rol represivo que le ha sido asignado a la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada. Pidieron al sistema judicial que presiden los usurpadores de la Sala de lo Constitucional, que dejen actuar con independencia a los jueces a fin de aplicar la ley y la justicia.

El pasado 4 de julio hubo una audiencia indagatoria a favor de el exministro de seguridad y exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, quien tuvo la oportunidad para plantear su versión de los hechos y aportar a la investigación. Tanto Mauricio Ramírez como Ramón Roque llevan en prisión 9 meses, con las medidas del Régimen de Excepción, fue encarcelado hace dos meses Giovanni Aguirre, y se encuentra en el penal de Izalco.

COFAPPES enfatizó que ante la grave y sistemática violación de los derechos humanos y el abuso de poder por parte del presidente Bukele Ortez, decidieron organizarse para demostrar la inocencia de sus familiares, quienes son víctimas del clan que actualmente gobierna con base al odio, el conflicto social y la anulación de la pluralidad existente.

Actualmente, toda la sociedad salvadoreña ha sido sometida a la pérdida de sus derechos constitucionales, mediante el Régimen de Excepción, que atenta contra la libertad y la vida de personas inocentes; violentando el debido proceso y la presunción de inocencia, como también la manipulación de la justicia para resoluciones que atentan en contra de sus derechos.

A un año del surgimiento del Comité exhortaron al pueblo salvadoreño a no dejarse intimidar y luchar en unidad contra la injusticia, el abuso y la intolerancia que por hoy encarna el presidente de la República, y a defender los derechos inherentes a todo ser humano.