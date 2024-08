COFAMIDE lamenta silencio de los gobiernos ante aumento de migrantes desaparecidos

Alma Vilches

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) lamentó el silencio de los gobiernos de la región ante el aumento de migrantes desaparecidos.

“En Guatemala, Honduras, El Salvador y México, las organizaciones de familias han registrados muchos casos de migrantes desaparecidos, en los cuales las familias padecen la incertidumbre de no saber la suerte o el paradero de sus seres queridos”, dijo Omar Jaquín, secretario general de COFAMIDE.

Jaquín denunció que se presta poca atención al fenómeno migratorio, pese a que las cifras alcanzan niveles alarmantes y no se ve una postura concreta para que los gobiernos de tránsito y destino puedan brindar respeto, protección y búsqueda a las personas migrantes, como se estableció en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

“Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, problemática que ha sido invisibilizada a nivel mundial. La desaparición forzada no afecta únicamente a una región concreta del mundo o una población en específico, se da en distintos escenarios y contextos”, dijo.

Jaquín dijo que se ha podido demostrar desde el dolor de las víctimas y sus familias, que los obstáculos son más grandes y las barreras que impiden el derecho a la verdad, justicia y una reparación integral son casi invencibles.

El líder de la asociación de migrantes desaparecidos consideró que se debe hacer un trabajo más arduo porque la migración es alta, toda persona que decide salir del país lo hace por mejoras económicas, reunificación familiar, la población LGTBI busca una cultura donde sean aceptados. Ruth de Landaverde busca a su hijo Rafael Valencia Cuéllar, quien salió de su hogar el 3 de mayo de 2012 con rumbo a Estados Unidos, desde el 9 de octubre de ese mismo año desconoce su paradero.

“Lo he buscado, he viajado a México y no he podido obtener respuesta de él, el llamado a las instituciones gubernamentales es que nos den un poco más de apoyo, para encontrar a nuestros desaparecidos en la ruta migratoria, necesitamos visas y un apoyo económico para viajar”, sostuvo.

COFAMIDE pidió a las autoridades un censo de migrantes detenidos o en proceso judicial, el cual deberá ser público, gratuito y accesible, para reforzar la protección de los derechos humanos de estas personas, independientemente de su estatus, a fin de contar con cifras concretas y orientar sus esfuerzos a los sectores más necesitados.

Actualmente, COFAMIDES imparte charlas en escuelas, universidades y colegios donde desmienten el sueño americano porque no existe, ahora es una pesadilla tanto para quien viaja como la familia que queda.

La esperanza es llegar a Estados Unidos, pero no todos lo logran, en el trayecto hay personas desaparecidas y fallecidas, agregó la representante de COFAMIDES.

