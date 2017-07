“Ciudad Mujer” llega a las comunidades de Usulután

@SilviaCoLatino

“Ciudad Mujer Comunitaria” es la nueva modalidad que este programa social de la Secretaría de Inclusión Social está implementando, con el objetivo de acercar los servicios y oportunidades, que este modelo de atención integral brinda a todas las salvadoreñas.

El programa “Ciudad Mujer”, ha desarrollado esta nueva modalidad a fin beneficiar a un mayor número de mujeres salvadoreñas, que por diferentes razones ya sea geográficas o por la violencia u otras razones, no puedan desplazarse y llegar a cada una de las seis sedes y recibir estos servicios.

“Nos llena de mucha satisfacción estar con ustedes acá en el municipio de Berlín para poder brindarles los diferentes servicios que Ciudad Mujer tiene a su disposición en la sede de Usulután”, expresó Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social.

Al evento asistieron Ana Gloria de Campos, síndica municipal del gobierno local de Berlín, con quien la secretaria Pignato dieron la bienvenida a las mujeres que asistieron a la actividades que se desarrollaron en las instalaciones del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

Berlín es considerado uno de los municipios del departamento de Usulután, que ha sido beneficiado con esta nueva modalidad de localidad, y que recientemente tuvo la visita de un equipo especializado de “Ciudad Mujer” que brindó diversos servicios, y que entre las instituciones que se desplazaron al terreno estuvieron: el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Ministerio de Salud (MINSAL), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y la Secretaría de Inclusión Social. “Con Ciudad Mujer Comunitaria” esperamos dar cobertura a todos los territorios del área de incidencia de la sede de Usulután, por lo que pedimos a los alcaldes y alcaldesas que nos sigan apoyando brindándonos las facilidades logísticas como el transporte, que es vital para el traslado de las mujeres desde sus casas”, señaló la director de Ciudad Mujer Usulután, Margarita Aparicio.

Con la nueva estrategia de llevar “Ciudad Mujer” a las comunidades podrán ayudar y apoyar a más mujeres, incluso, en departamentos donde no hay sedes de “Ciudad Mujer”.

María Campos es una mujer que se dedica a la elaboración artesanal de sandalias, llegó a la actividad de “Ciudad Mujer” para solicitar información sobre un préstamo bancario y fortalecer así su negocio en pequeño.

“El programa Ciudad Mujer es de mucho beneficio para todas las mujeres, y en especial para las que somos de escasos recursos y tomadas en cuenta. Antes las mujeres solo podíamos ser amas de casa, pero ahora podemos prepararnos técnica y vocacionalmente para ayudar con el sustento diario a nuestras familias”, reflexionó.

Marcela Flores emprendedora que trabaja con un negocio de café y servicios de comida en la ciudad de Berlín, buscó asesoría sobre el manejo de emisión de facturas en la entidad correspondiente. “Los clientes me solicitan facturas y no tengo todavía, así que la funcionaria de CONAMYPE me asesoró y me ayudará con el trámite para obtener las facturas y poder entregarlas a mis clientes”.

Esta nueva estrategia de “Ciudad Mujer Comunitaria” también presta salud. Yanet Echeverría y Reyna Nolasco se acercaron al evento con el fin de solicitar los exámenes para la prevención del cáncer de mama y cérvico uterino; ambas fueron atendidas y programadas para sus citas en “Ciudad Mujer” Usulután.

“Ciudad Mujer Comunitaria” continuará llegando a más municipios en próximos días, para brindar a las mujeres usulutecas y también, a la zona oriental del país, más de 18 servicios sociales, los cuales pueden van a recibir de manera gratuita y sin restricciones de edad.