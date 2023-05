Cinco de las mejores películas de miedo de todos los tiempos

Las mejores películas de terror de todos los tiempos nos han dejado una huella imborrable. Nos guste o no, se quedan con nosotros por el resto de nuestras vidas, recordándonos sutilmente lo que acecha en las sombras al pie de la cama o detrás de la puerta cerrada.

Por el contrario, los cinéfilos que no les gustan las películas de terror menosprecian este género, alegando que se trata de violencia sin sentido y escenas sangrientas, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Sí, estamos de acuerdo en que las películas de terror realmente te hagan sentir escalofríos y corran por todo tu cuerpo; sin embargo, los mensajes ocultos y las lecciones en estas películas pueden ser muy reveladores.

Además, nos ayudan a explorar temas desafiantes de maneras emocionantes. Estamos seguros de que todos ustedes son fanáticos de las películas de miedo, por eso están aquí. Elegir una buena película de terror no es tarea fácil. Después de todo, hay diferentes tipos de sustos. Para facilitarle las cosas, hemos incluido las cinco mejores películas de miedo de todos los tiempos en este artículo.

El resplandor

The Shining o el resplandor en español, está en la parte superior de esta lista porque tiene un ambiente inquietante. No te sentirás a gusto viendo esta película. Seguimos hipnóticamente a ‘Danny’ deambulando por los pasillos del hotel. Toda la vibra de la película es intensa, oscura y sombría.

¿Qué va a ocurrir a continuación? ¿Quién sabe qué acecha en la habitación 237? Esta no es una película de terror sobre sustos de salto o sustos baratos; se trata de una criatura al acecho increíblemente peligrosa que te persigue mucho después de que se apagan las luces.

La cabaña en el bosque

El trabajo de ‘Joss Whedon’ y ‘Drew Goddard’ no es solo un jugueteo alegre. No vamos a regalar nada porque sea demasiado bueno, pero The Cabin in the Woods tocará muchos de tus miedos, así que asegúrate de ver esta película con un grupo de amigos.

Esta película tiene diferentes temas dentro de ella, puede hacerte reír un minuto y luego gritar al siguiente. Esta excursión al bosque es una sorpresa maravillosamente espantosa, así que buena suerte si eliges ver esta película.

Hereditario

En ningún momento Hereditary se siente seguro o cómodo. Durante la duración completa de 2 horas, no sientes que puedes tomar un descanso o incluso pensar en lo que sucederá a continuación. Cada momento con el artista de Collette, que está construyendo diminutos dioramas en silencio, grita peligro.

Además, cada conversación incomprensible entre los dos adolescentes de la familia hace que se te retuerza el estómago. Hereditary es una obra maestra del terror que te dejará temblando tras el impactante final de la película.

Una pesadilla en la calle Elm

La función principal de una cama es mantenerlo seguro. Seguro. Libre de navajas afiladas que podrían atravesar tu corazón en cualquier momento. Freddy, interpretado por ‘Robert Englund’, es aterrador en la superficie, pero la idea de irse a dormir y nunca despertar es el verdadero asesino aquí.

‘Heather Langenkamp’ interpreta a Nancy y sus acompañantes, quienes están ansiosos por permanecer despiertos para seguir con vida. Ninguna cantidad de café o música extremadamente alta lo ayudará ahora; las pesadillas te esperan, y un maníaco está esperando para quitarte la vida allí.

Un lugar tranquilo

Resulta que los humanos son ruidosos. Esta película gira en torno a una familia que lucha por proteger a sus hijos. Debido al uso magistral del sonido, cada ruido que hace la familia se siente como un doloroso paso hacia la muerte.

Todo el grupo, en particular la joven Millicent Simmonds, ofrece actuaciones electrizantes que dan ganas de ver cada escena, conteniendo la respiración si es necesario. A Quiet Place es una película que deberías ver. Ah, y no te olvides de subir el volumen.

Resumiendo

Eso es todo lo que hay que hacer. Esta es nuestra lista de las mejores películas de terror jamás realizadas. Los sustos y las historias son escalofriantes. Así que planea una noche de cine con tus mejores amigos y disfruta de todas estas películas.