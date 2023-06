Che Guevara y Prensa Latina, historia compartida

La Habana, 14 jun (Prensa Latina) Ernesto Guevara de la Serna cumpliría hoy 95 años, a pocos días de que la agencia Prensa Latina, cuya creación impulsó, llegue a su aniversario 64 en misión informativa por la verdad.

Sendos aniversarios que convergen en la historia y se imbrica en el quehacer del combatiente internacionalista y la saga de la Agencia Informativa Latinoamericana, a la cual el Che propuso llamar Prensa Latina, primer y principal medio alternativa de América Latina y el Caribe.

Ernesto «Che» Guevara durante una visita a la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina (PL), acompañado por el director y periodista de la agencia Jorge Ricardo Masseti. La Habana, Cuba

El comandante de la Sierra Maestra tenía 31 años cuando nació Prensa Latina o el entonces PL, como identificó el primer cable que salió de los teletipos de su sede central en esta capital.

La historia muestra que en el inicio de este empeño se reunieron en La Habana periodistas cubanos y de otras naciones del continente, como parte de una ofensiva para encarar la guerra mediática y de mentiras propaladas contra la naciente Revolución cubana.

Ernesto «Che» Guevara y Jorge Ricardo Massetti, director general de Prensa Laltina, durante un recorrido a la planta de comunicaciones de la agencia ubicada en el Wajay. La Habana, Cuba

El 22 de enero de 1959, en una multitudinaria conferencia de prensa, Fidel Castro dijo a reporteros de diferentes latitudes:

“Nosotros no tenemos cables internacionales y a ustedes, los periodistas latinoamericanos, no les queda más remedio que aceptar lo que les diga el cable que no es latinoamericano”.

El líder revolucionario cubano añadió al respecto: “…les digo que la prensa de América Latina debiera estar en posesión de medios que le permitan conocer la verdad y no ser víctimas de la mentira”.

Ocurrió durante los días de la llamada Operación Verdad, que tuvo entre sus organizadores a Fidel Castro y Ernesto Guevara, con el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti como su primer director.

Fue el embrión de Prensa Latina, que hoy recoge en sus despachos las celebraciones en Cuba y el mundo del natalicio del Comandante guerrillero, mientras persiste en su misión fundacional de ser voz de los desposeídos y de las causas justas.

El Che mantuvo una relación permanente con Masetti, quien lo entrevistó en la Sierra Maestra en abril de 1958 durante la lucha contra la dictadura.

Prensa Latina estaba en el centro de su atención y la visitaba con relativa frecuencia, con la mira puesta en su funcionamiento, desarrollo y necesidad, en tiempos de enfrentamiento a la desinformación.

Muchas fotografías de la época lo muestran en plena efervescencia, en el nacimiento de una agencia que acompañó siempre.

Precisamente, en uno de sus recientes aniversarios, de conjunto con la editorial Ocean Sur, fue publicado el libro Che Guevara en el lente de Prensa Latina.

Las imágenes de Ernesto Guevara del equipo de fotógrafos de la agencia dieron cuerpo a esta obra, muy seguida por lectores, con instantáneas poco conocidas que ubican al Che en momentos trascendentales de la historia de Cuba y también de la agencia que contribuyó a fundar el 16 de junio de 1959, y que el gobierno de Estados Unidos le auguró apenas un mes de vida.

En este onomástico 95 del Che, Prensa Latina sigue adelante, entre conquistas y desafíos, en lucha permanente contra la desinformación, la manipulación y las noticias falsas que se siguen tejiendo.

Ernesto «Che» Guevara durante una visita al departamento de comunicaciones de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, acompañado por el director y periodista de la agencia Jorge Ricardo Masetti y el subdirector de la agencia XINHUA. La Habana, Cuba

Con el legado del Comandante guerrillero, la agencia se ha convertido en estas más de seis décadas de existencia en un centro multimedial, con la transmisión de más de 400 despachos diarios y la edición de 20 publicaciones.

Se suma una fototeca, que recoge con sus imágenes los más importantes hechos acontencidos en Cuba y el mundo, servicios de radio y televisión y una participación en redes digitales.

Su mensaje propio, cubano, latinoamericanista, tercermundista, se refleja en varios idiomas, en tanto corresponsales en casi 40 países y decenas de colaboradores, algunos de ellos grandes plumas del continente, contribuyen a dar vida a Prensa Latina, esa agencia al servicio de la verdad, que lleva también el sello guevariano.