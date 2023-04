Chalatenango y Platense sin resultados para dejar las casillas del descenso

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Chalatenango y Platense dieron un paso atrás en la jornada 19 del torneo Clausura 2023, tras caer ante Jocoro y Águila, la tarde de este miércoles, y con ello su permanencia en la categoría se pone en duda.

FAS no pudo ante los toros de Luis Ángel Firpo, Once Deportivo salvó la jornada in extremis. Alianza cerrará la fecha este jueves por la tarde ante Isidro Metapán para definir las posiciones de la tabla, con solo cuatro fechas en la lista para que los equipos busquen el boleto a la clasificación o eviten el descenso.

El cuadro fogonero asaltó el Toledo Valle para robarle los tres puntos a los gallos, con el objetivo de meterse a la zona clasificatoria, luego de que se posicionó en la casilla 10, un resultado que no le favoreció a Platense en su intento por salir del área de descenso, en el que hasta la fecha aún corre peligro. Para los subcampeones marcó Joel Alcides Turcios a los 19’.

FAS creyó tener sentenciada la serie ante Firpo, en la “caldera del diablo”, con el gol que Cristian Gil quien perforró la red a los 18’, tras la asistencia de Bryan Landaverde y Kevin Reyes por el sector izquierdo, pero tras el cambio de juego los toros, sobre los 76’, y por medio de Elías Josué Gumero descontó para el cuadro de Memo Rivera, que está dentro de la zona de descenso y que podría dar un cambio de juego en las posiciones si no cuida los últimos resultados de la fase regular.

Chalatenango llegó decidido a llevarse los tres puntos al Gregorio Martínez en el juego contra los emplumados en el Juan Francisco Barraza, a fin de buscar la ruta se escape de la última posición de la tabla acumulada. Los alacranes se adelantaron en el marcador a los 35’ con el gol de Kevin Calderón, pero se descuidaron en el último tramo del partido para que Dustin Corea al 74’ y Bryan Paz al 78’ revirtieran el marcador y los tres puntos se quedaran en San Miguel.

Atlético Marte buscó recortar distancias en la tabla de posiciones, ante Once Deportivo, para asegurar un boleto a la siguiente fase, tras posicionarse en la casilla limítrofe entre los clasificados. Sin embargo, los marcianos no pudieron adelantarse en el marcador y fue Marcelo Díaz quien le dio la ventaja al tanque fronterizo in extremis a los 90+1’.