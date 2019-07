CESTA pide a diputados legislar producción y uso del plástico

Alma Vilches

Debido a que el plástico es un material altamente persistente y dura quinientos años para degradarse, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) presentará a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para legislar la producción y uso del plástico.

Ricardo Navarro, presidente del CESTA explicó que el objetivo de crear la ley es prohibir todos aquellos artículos que se utilizan una sola vez, como pajillas, vasos, platos y cubiertos desechables por ser cosas que se pueden vivir sin ellos. Al año se producen 450 millones de toneladas en todo el mundo, de esas 200 son para artículos que se utilizan una sola vez, cada día hay más artículos que inmediatamente se convierten en basura.

“Algunas empresas dicen que tienen sus materiales biodegradables, pero eso no es cierto, los plásticos son fotosensibles, es decir, que con el sol se deshacen y se convierten en macropartículas, pero en realidad eso no se ha degradado. El plástico que finaliza en el océano termina siendo alimento de los peces y luego nosotros comemos esos pescados”, indicó Navarro. Asimismo, recalcó que todos los seres vivos son afectados por el plástico, pues este no se degrada en su totalidad, solamente se transforma en pequeñas partículas que el viento mueve hacia las alcantarillas, luego van a los ríos y posteriormente al mar.

Navarro dijo que durante 2014 en el océano había una libra de plástico por cinco libras de peces, se estima que a mediados del siglo habrá más plástico que peces en el mar, por lo cual es urgente detener la producción y comercialización del plástico, debido a que esos tóxicos son utilizados en artículos como juguetes para niños y envases para alimentos.

Para el ambientalista es necesario empezar por regular los artículos que se utilizan una sola vez y son fácilmente reemplazables, luego se debe pedir la no utilización de aditivos tóxicos en la producción del plástico.

Recientemente los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dieron iniciativa al proyecto de ley que busca prohibir el uso de plásticos de un solo uso y recipientes o envases descartables. La normativa está orientada para que el país cuente con una ley que reduzca el impacto ambiental generado por los plásticos.