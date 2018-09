Centros educativos cierran semana centroamericana

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Al ritmo de El Carbonero y Las Cortadoras, alumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús cerraron la Semana Cívica, en cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Educación a través del Comité Cívico Nacional, iniciativa que permitió a las juventudes estudiantiles conocer e identificar la historia del país, como también de los países centroamericanos.

Este viernes, centros educativos públicos y privados celebraron los 197 años de independencia patria, a través de sus actos cívicos, que con el himno, el rezo a la Oración a la Bandera y la entrada del Pabellón Nacional se conmemoró esta celebración que busca sembrar el civismo y amor a la patria en los jóvenes salvadoreños.

“La patria no es la tierra, los hombres que la tierra nutre son la patria”, dijo Gerardo Andrés Reyes, estudiante de tercer año de bachillerato del colegio Santa Teresa de Jesús, en el que destacó pensamientos que reflejan el amor del ciudadano hacia su patria. El acto contó con las historias de los pueblos centroamericanos, destacando la de El Salvador, en el que los estudiantes hicieron un consolidado de los hechos más relevantes del país, como la República Cafetalera, la represión de Maximiliano Hernández Martínez y el martirio de Monseñor Oscar Romero. Hechos que deben ser recordados por el pueblo, para que no vuelvan a repetirse. Asael Rodríguez, coordinador académico de bachillerato del Colegio, explicó que los jóvenes iniciaron la organización de esta semana cívica desde finales del mes de agosto, en el que todas las secciones y grados de estudios. “Todos participan y a todos se les hace ver con anterioridad la parte de la reverencia y la participación, no pasan a leer, las historia ellos aprenden y se las trasmite a sus compañeros”, explicó.