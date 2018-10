Candidatos presidenciales firman pacto de garantías para la mujer

Yaneth Estrada

@caricheop

De cara a las elecciones presidenciales de 2019 todos los representantes de partidos políticos y sus candidatos firmaron el “Pacto por la garantía de los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas”, promovido por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM).

En El Salvador, autoridades de seguridad reportaron 227 feminicidios entre enero y julio de este año, un 1,3 por ciento más que los 224 casos del mismo período en el 2017. Además, El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) como uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró tasas de feminicidios de 16 y 12 por cada 100,000 habitantes, respectivamente, por encima de lo considerado a nivel internacional como una epidemia.

“No podemos hablar de derechos sin la autonomía y poder para la mujer, la igualdad se aplica en el sentido filosófico y en su condición ciudadana política, en lo jurídico y me dirán ¿por qué decimos esto?, porque si las mujeres no deciden (50% de la población), entonces no hay democracia”, recalcó Yanira Argueta, directora ejecutiva del ISDEMU.

Es en ese sentido que es importante establecer nuevos mecanismos o fertilizar los que ya están asumiendo el derecho a tener derechos, ese es un principio fundamental para todos los candidatos”, agregó Argueta.

Destacó que es esencial que la mujer goce de las tres autonomías: física, financiera y de decisión, ya que las mujeres son mayoría, pero siguen siendo tratadas como una minoría.

Entre los candidatos presidenciales que asumieron este compromiso están Hugo Martínez y su compañera de fórmula Karina Sosa del FMLN, Josué Alvarado de VAMOS y los aspirantes a la vicepresidencia Carmen Aida Lazo de ARENA y Félix Ulloa de GANA.

Compromisos en firme

Además, con la suscripción de los partidos políticos, se comprometen a promover el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, como condición para lograr la igualdad, sustantiva y el fortalecimiento de la democracia garantizando que ningún tipo de violencia contra la mujer simbólica, psicológica o verbal, física sexual, económica, patrimonial y feminicida esté presente en las diferentes etapas del proceso electoral 2019 y utilizar en sus discursos de campaña un lenguaje inclusivo no sexista.

Al mismo tiempo el pacto solicita a cada fórmula presidencial comprometerse con promover la conformación de un gabinete de gobierno paritario donde las mujeres y hombres ejerzan su cargo en igualdad de condiciones y asegurar un plan de gobierno que asegure el cumplimiento de la legislación nacional e internacional a favor de los derechos de la mujer.

“La participación de la mujer es un compromiso que lo he traído desde siempre y lo he reflejado durante mi gestión como canciller de la República y ahora ratifico mi compromiso de integrar mi gabinete con un 50% de mujeres”, fueron las palabras del candidato de izquierda Hugo Martínez, quien recibió aplausos de los asistentes.

Asimismo, al evento asistieron como testigos de honor el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Oscar Armando Pineda, el magistrado presidente del TSE Julio Olivo, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Raquel Caballero de Guevara, la procuradora general de la República Sonia Cortez de Madriz y el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Christian Salazar, entre otros.