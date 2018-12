Candidatos exponen sus compromisos en Seguridad, Economía y Educación

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Los candidatos a la presidencia por los partidos ARENA, FMLN y VAMOS participaron este domingo en el primer debate presidencial organizado por la Universidad de El Salvador. Un espacio donde Hugo Martínez, Carlos Calleja y Josué Alvarado dieron a conocer sus compromisos.

El rector de la Universidad de El Salvador Roger Arias agradeció a los asistentes su presencia e invitó a compartir sus compromisos, para que los salvadoreños puedan analizar su voto el próximo 3 de febrero.

El debate se dinamizó en bloques temáticos: Economía, Educación, Seguridad y Derechos Humanos.

Economía

Hugo Martínez reconoció que el sistema de pensiones actual no cubre las necesidades, por lo que propone la creación de un fondo público de pensiones, lo cual permitirá garantizar el bienestar de los salvadoreños y poner en marcha un incremento de las pensiones.

Calleja, por su parte, justificó la reciente reforma a la normativa de las pensiones, en la que dijo que era para mejorar el flujo económico del Gobierno, por lo que ve necesario abrir el tema y poner una pensión digna. De igual manera, afirmó que el partido ARENA acompañó la iniciativa del Gobierno, pero fue un parche. “Mi compromiso es convocar a todos los sectores, tener una negociación, acuerdo de ganar-ganar”, dijo.

Josué Alvarado afirmó que los partidos ARENA y FMLN tuvieron 30 años, pero no han hecho nada por las pensiones. El moderador pidió que hablara de propuestas, sin embargo, no presentó ninguna propuesta en el tema de pensiones. Ante ello, Calleja pidió no ver hacia el pasado. “Quiero hacer las cosas diferentes”, afirmó.

En el tema de la reforma fiscal, Hugo Martínez dijo que no está de acuerdo en imponer más impuestos a los salvadoreños, por lo que es necesario apostar por recuperar los millones de dólares evadidos por la empresa privada. “No acepto que se venga a decir que los problemas fiscales fueron en los últimos 10 años. Quienes quebraron el sistema de pensiones fue la vieja derecha, además, quien endeudó a este país fue la misma derecha”, sostuvo.

Educación

Hugo Martínez ofreció una reforma integral en educación, que tiene siete pilares, entre estos invertir más en el rubro, que incluye a la Universidad de El Salvador. Además, recalcó que se debe seguir trabajando en los proyectos sociales y fomentar la educación técnica para poder optar a un primer empleo.

“Tengo un plan para evadir la evasión fiscal y de ahí se sacarán los recursos para invertir en educación”, dijo el candidato del FMLN ante el cuestionamiento de que la propuesta de reforma educativa ha sido desde el primer gobierno de izquierda. Sin embargo, reconoce que hay situaciones que no se han hecho bien en los últimos gobiernos, pero él propone hacerlas y mejorar el tema educativo para niños, niñas y jóvenes.

Asimismo, Martínez explicó que buscará ampliar la UES, en programas y en presupuesto. No solo invertirá en edificios, sino también en la discusión de la descentralización de la educación superior y fortalecerla en los territorios.

Calleja enfatizó que la educación es un pilar fundamental, por lo que propone un proyecto de primera infancia, becas de estudio para bachillerato, además, fomentar inglés para todos. El candidato arenero explicó que en todos los niveles educativos hay deserción escolar.

El candidato de Vamos, Josué Alvarado, explicó su historia de vida y enfatizó que la educación es fundamental, pero no presentó propuestas, contrario a ello se dedicó a presentarse como un buen candidato.

Seguridad

En relación al derecho a la verdad, por hechos suscitados durante el conflicto armado, Hugo Martínez afirmó que es importante conocer la verdad y que ordenará al Ministerio de Defensa que abra sus archivos para resolver casos de masacres y asesinatos, considerados de lesa humanidad.

“Un pueblo que no conoce su historia está sentenciado a que se repita. El hecho de pedir la verdad no es generar otros conflictos, hay muchas personas que necesitan conocer la verdad, si alguien no está de acuerdo con este contexto, no puede estar en mi gobierno”, explicó Martínez ante las declaraciones del actual ministro de Defensa que se niega a abrir archivos militares.

“No voy a dialogar con estas estructuras criminales”, dijo Martínez, en referencia a las pandillas, contrario a ello, explicó que en seguridad buscará llevar a todo el aparataje institucional a los territorios, para atender a los salvadoreños desde las comunidades.

De igual manera, Calleja afirmó que está a favor de la verdad. “Pero dentro de un contexto”, ya que el país sigue en conflicto, pero como presidente dijo que buscará cómo reconstruir a la sociedad.

Calleja explicó que reconoce la validez del Informe de la Verdad, pero solo son señalamientos. “Los problemas de seguridad que generaron el conflicto siguen vigentes, por eso debemos solucionar los problemas”, afirmó.

También, el candidato arenero explicó que no se sentará con capos o pandillas. Calleja aseguró que se debe ejecutar el trabajo de prevención, mejorar el sistema penitenciario y apoyar a los jóvenes.

Alvarado dijo que es esencial tomar el tema de seguridad. “El compromiso que tenemos es atender a la población en temas de seguridad”, comentó. En el tema de pandillas, Alvarado afirmó que desde hace 9 años trabaja en la reinserción de miembros de las estructuras criminales, además se ha trabajado con menores de edad, a través de una escuela.

Cierre

Al finalizar el debate los candidatos tuvieron la palabra para abordar sus propuestas y compromisos. Josué Alvarado pidió el apoyo de los salvadoreños y en su discurso criticó a los gobiernos del FMLN y ARENA. “Es importante que el 3 de febrero todos sepamos la decisión”, dijo.

Hugo Martínez, candidato por el FMLN, dijo que está enfocado en presentar las propuestas, las cuales responden a las preguntas de ¿qué hará? y ¿cómo lo hará?, “El Salvador va a tener la oportunidad de decidir este 3 de febrero sobre quién es el que tiene las mejores propuestas y quién es el más capaz, no acepto que se generalice y que se diga que ha habido incapacidad, me remito a las pruebas”, afirmó.

Calleja, por su parte, enfatizó que es un ejecutivo que está facultado a cumplir objetivos, metas, un nuevo liderazgo y una nueva forma de gobernar. “Quiero poner mi experiencia al servicio de los salvadoreños”, afirmó.