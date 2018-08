¿Candidateando?

Nelson López*

[email protected]

Nuestra gente ya se está preparando para cuando arrecie esta campaña que nos metió gol como precampaña y que todavía sigue sin que sea verdadera y legítima campaña pero que a nadie engañan por muy dundos que crean a todos esos electores que ya están claros y bien definidos por quién van a votar para que sea el presidente de la República.

ELECTOR 1: Ahora lo importante es que cada uno de los salvadoreños por mucho que nos tiren dulces desde la carroza no vayamos a permitir que nos rebajen el salario mínimo y que solo nos dejen los once centavitos que nos querían aumentar los de la gran empresa privada porque entonces sí vamos hacer que arda Troya como medio mundo dice y al gobierno que sea lo vamos a dejar nuevito.

ELECTOR 2: Mire, no nos hagamos bola, ya sabemos que los del súper jamás van a permitir que continúen los programas sociales porque hay menos ganancias para ellos, así que no nos conviene que ganen la presidencia porque entonces van a decir que las becas son un despilfarro y van a quitar todo, hasta los útiles escolares y los uniformes y los zapatos, así que a los cipotes no los vamos a mandar a la escuela chuñas.

ELECTOR 3: Para qué le miento, yo soy de los que se operaron los ojos con los cubanos y yo ya estaba casi ciego y ahora miro como los halcones, vea, si volvemos a los 20 años de corrupción arenera que no dejó ni un hospital de maternidad digno, mucho menos nos van ayudar para que seamos mirones y, solo se esmerarán para que la ceguera no nos deje ver cómo roban millones de dólares y sigamos votando por ellos.

ELECTOR 4: Poniéndole coco, yo ahora veo las obras de estos dos últimos gobiernos y es cierto que le han metido plata para que existan buenas carreteras y los bulevares en la capital, por lo que sería ingrato que en las campañas no se toque todo lo que ahora tenemos como la Monseñor Romero, o el paso a desnivel del redondel Masferrer o la obra ¡que se están mandando! donde quedaba el Rancho Navarra.

ELECTOR 5: Yo, gracias al frente tengo mi lote legalmente, por eso yo voy a vivir agradecido y votando por el FMLN, porque jamás habría tenido mi vivienda si los areneros gobernaran y aunque me dieran pollito jamás me hubieran dado mis escrituras que ahora me hacen sentir la persona más feliz del mundo. Los granos básicos siguen a bajo precio igual que las medicinas, qué más quiero, usté.